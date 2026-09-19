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Экран напольный Cactus TriAlExpert CS-PSTALE-180X102 купить с доставкой в Москве
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Экран напольный Cactus TriAlExpert CS-PSTALE-180X102

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Экран напольный Cactus TriAlExpert CS-PSTALE-180X102 - фото 1
Экран напольный Cactus TriAlExpert CS-PSTALE-180X102 - фото 2
Экран напольный Cactus TriAlExpert CS-PSTALE-180X102 - фото 3
Экран напольный Cactus TriAlExpert CS-PSTALE-180X102 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Экраны проекционные
  • Экран напольный Cactus TriAlExpert CS-PSTALE-180X102 - фото 1
  • Экран напольный Cactus TriAlExpert CS-PSTALE-180X102 - фото 2
  • Экран напольный Cactus TriAlExpert CS-PSTALE-180X102 - фото 3
  • Экран напольный Cactus TriAlExpert CS-PSTALE-180X102 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%
15 750 руб.  30 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 358595
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Экраны проекционные
Габариты
108.7x21x17 см
Диагональ, дюйм
83
Тип полотна
белый матовый
Формат проекционного экрана
16:09
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.5х0.15х0.15
Вес, кг.
11

Описание товара Экран напольный Cactus TriAlExpert CS-PSTALE-180X102

Выполнен из качественных материалов и является самым выверенным экономическим решением для малого бизнеса и домашнего использования.



Теги товара: 16:9

Отзывы о товаре Экран напольный Cactus TriAlExpert CS-PSTALE-180X102




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Экраны проекционные
Габариты
108.7x21x17 см
Диагональ, дюйм
83
Тип полотна
белый матовый
Формат проекционного экрана
16:09
Страна производитель
Китай
Описание
Выполнен из качественных материалов и является самым выверенным экономическим решением для малого бизнеса и домашнего использования.


Теги товара: 16:9
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Экран напольный Cactus TriAlExpert CS-PSTALE-180X102 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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