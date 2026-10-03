Прибор для выжигания Mirax 55430-H6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для выжигания
Напряжение, В
220
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб.
В наличии
Код товара: 348293
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
720 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Мощность, Вт
40
Мощность
40
Мощность выжигателя
40 Вт
Назначение
для выжигания
Напряжение, В
220
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х6х2
Вес, г.
100
Описание товара Прибор для выжигания Mirax 55430-H6
Прибор для выжигания с набором насадок, 40Вт, 6шт MIRAX 55430-H6 работает от стандартной электросети 220 В. Служит для проведения декоративных выжигательных работ, художественного оформления деревянных заготовок - нанесения узоров и орнаментов любой сложности. Подходит для работы с коже, для тонкой резки пластмассы. Идеален для пайки и крепления страз, а также изготовления искусственных цветов. В комплекте представлено 6 различных насадок с резьбовым, существенно расширяющих спектр возможных операций. Размер: 54х54х20 мм.
Смотрите также: Декорирование, Наборы для выжигания
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Мощность, Вт
40
Мощность
40
Мощность выжигателя
40 Вт
Назначение
для выжигания
Напряжение, В
220
Страна производитель
Китай
Прибор для выжигания с набором насадок, 40Вт, 6шт MIRAX 55430-H6 работает от стандартной электросети 220 В. Служит для проведения декоративных выжигательных работ, художественного оформления деревянных заготовок - нанесения узоров и орнаментов любой сложности. Подходит для работы с коже, для тонкой резки пластмассы. Идеален для пайки и крепления страз, а также изготовления искусственных цветов. В комплекте представлено 6 различных насадок с резьбовым, существенно расширяющих спектр возможных операций. Размер: 54х54х20 мм.
Смотрите также: Декорирование, Наборы для выжигания
Смотрите также: Декорирование, Наборы для выжигания
Прибор для выжигания Mirax 55430-H6 – стоимость товара 720 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Прибор для выжигания Mirax 55430-H6