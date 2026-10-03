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Прибор для выжигания Mirax 55430-H6 купить с доставкой в Москве
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Прибор для выжигания Mirax 55430-H6

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Прибор для выжигания Mirax 55430-H6 - фото 1
Прибор для выжигания Mirax 55430-H6 - фото 2
Прибор для выжигания Mirax 55430-H6 - фото 3
Прибор для выжигания Mirax 55430-H6 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для выжигания
Напряжение, В
220
  • Прибор для выжигания Mirax 55430-H6 - фото 1
  • Прибор для выжигания Mirax 55430-H6 - фото 2
  • Прибор для выжигания Mirax 55430-H6 - фото 3
  • Прибор для выжигания Mirax 55430-H6 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 348293
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Прибор для выжигания Mirax 55430-H6
720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MIRAX
Мощность, Вт
40
Мощность
40
Мощность выжигателя
40 Вт
Назначение
для выжигания
Напряжение, В
220
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х6х2
Вес, г.
100

Описание товара Прибор для выжигания Mirax 55430-H6

Прибор для выжигания с набором насадок, 40Вт, 6шт MIRAX 55430-H6 работает от стандартной электросети 220 В. Служит для проведения декоративных выжигательных работ, художественного оформления деревянных заготовок - нанесения узоров и орнаментов любой сложности. Подходит для работы с коже, для тонкой резки пластмассы. Идеален для пайки и крепления страз, а также изготовления искусственных цветов. В комплекте представлено 6 различных насадок с резьбовым, существенно расширяющих спектр возможных операций. Размер: 54х54х20 мм.

Отзывы о товаре Прибор для выжигания Mirax 55430-H6




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Характеристики
Бренд
MIRAX
Мощность, Вт
40
Мощность
40
Мощность выжигателя
40 Вт
Назначение
для выжигания
Напряжение, В
220
Страна производитель
Китай
Описание
Прибор для выжигания с набором насадок, 40Вт, 6шт MIRAX 55430-H6 работает от стандартной электросети 220 В. Служит для проведения декоративных выжигательных работ, художественного оформления деревянных заготовок - нанесения узоров и орнаментов любой сложности. Подходит для работы с коже, для тонкой резки пластмассы. Идеален для пайки и крепления страз, а также изготовления искусственных цветов. В комплекте представлено 6 различных насадок с резьбовым, существенно расширяющих спектр возможных операций. Размер: 54х54х20 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Прибор для выжигания Mirax 55430-H6 – стоимость товара 720 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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