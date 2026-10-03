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Набор для выжигания Stayer 45221 купить с доставкой в Москве
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Набор для выжигания Stayer 45221

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 348214
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор для выжигания Stayer 45221
760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х16х5
Вес, г.
215

Описание товара Набор для выжигания Stayer 45221

Набор для выжигания Stayer 45221

Отзывы о товаре Набор для выжигания Stayer 45221




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Характеристики
Бренд
Stayer
Страна производитель
Китай
Описание
Набор для выжигания Stayer 45221
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор для выжигания Stayer 45221 – стоимость товара 760 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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