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Лестница трехсекционная Сибин 38833-13 13 ступеней купить с доставкой в Москве
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Лестница трехсекционная Сибин 38833-13 13 ступеней

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Лестница трехсекционная Сибин 38833-13 13 ступеней - фото 1
Лестница трехсекционная Сибин 38833-13 13 ступеней - фото 2
Лестница трехсекционная Сибин 38833-13 13 ступеней - фото 3
Лестница трехсекционная Сибин 38833-13 13 ступеней - фото 4
Лестница трехсекционная Сибин 38833-13 13 ступеней - фото 5
Лестница трехсекционная Сибин 38833-13 13 ступеней - фото 6
Лестница трехсекционная Сибин 38833-13 13 ступеней - фото 7
Лестница трехсекционная Сибин 38833-13 13 ступеней - фото 8
Лестница трехсекционная Сибин 38833-13 13 ступеней - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лестницы
Число секций
3
Материал
алюминий
  • Лестница трехсекционная Сибин 38833-13 13 ступеней - фото 1
  • Лестница трехсекционная Сибин 38833-13 13 ступеней - фото 2
  • Лестница трехсекционная Сибин 38833-13 13 ступеней - фото 3
  • Лестница трехсекционная Сибин 38833-13 13 ступеней - фото 4
  • Лестница трехсекционная Сибин 38833-13 13 ступеней - фото 5
  • Лестница трехсекционная Сибин 38833-13 13 ступеней - фото 6
  • Лестница трехсекционная Сибин 38833-13 13 ступеней - фото 7
  • Лестница трехсекционная Сибин 38833-13 13 ступеней - фото 8
  • Лестница трехсекционная Сибин 38833-13 13 ступеней - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 347165
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Характеристики

Бренд
СИБИН
Тип товара
Лестницы
Рабочая высота, см
955
Число ступеней, шт
13
Высота изделия от земли до последней ступеньки см
244
Число секций
3
Материал
алюминий
Чердачная
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
3.67х0.45х0.17
Вес, кг.
18.9

Описание товара Лестница трехсекционная Сибин 38833-13 13 ступеней

Лестница стремянка СИБИН 38833-13, предназначена для выполнения различных хозяйственных работ. Удобна в эксплуатации благодаря сочетанию надежной конструкции и высококачественных материалов. Прочное соединение ступеней с боковинами. Дополнительная опора для лучшей устойчивости. 



Теги товара: алюминиевые

Отзывы о товаре Лестница трехсекционная Сибин 38833-13 13 ступеней




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Характеристики
Бренд
СИБИН
Тип товара
Лестницы
Рабочая высота, см
955
Число ступеней, шт
13
Высота изделия от земли до последней ступеньки см
244
Число секций
3
Материал
алюминий
Чердачная
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Лестница стремянка СИБИН 38833-13, предназначена для выполнения различных хозяйственных работ. Удобна в эксплуатации благодаря сочетанию надежной конструкции и высококачественных материалов. Прочное соединение ступеней с боковинами. Дополнительная опора для лучшей устойчивости. 


Теги товара: алюминиевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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