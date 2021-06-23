Ножницы аккумуляторные Makita DUM604Z
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножницы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%6 880 руб. 10 436 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 346919
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
25х15х15
Вес, кг.
1.4
Описание товара Ножницы аккумуляторные Makita DUM604Z
Ножницы аккумуляторные Makita DUM604Z предназначены для подрезания травы и мелкого кустарника. Прорезиненная рукоять обеспечивает надежный охват и не дает руке соскользнуть во время работы. Двойной нож позволяет срезать даже густую траву.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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Ножницы аккумуляторные Makita DUM604Z предназначены для подрезания травы и мелкого кустарника. Прорезиненная рукоять обеспечивает надежный охват и не дает руке соскользнуть во время работы. Двойной нож позволяет срезать даже густую траву.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Достоинства:
Отлично держит заряд с аккумом на 3 Ah.
Недостатки:
Немного тяжеловат, но видно, что крутая вещь.
Достоинства:
Незаменимый помощник для мест , не доступных для косилки, а также для случаев, когда надо что-то быстро подправить не доставая триммер, пользуюсь активно
Недостатки:
нет
Достоинства:
Стригут мощно и быстро, класс
Комментарий:
Очень доволен покупкой
Достоинства:
Долгое время работы, трава у бордюров, вокруг деревьев и заборчиков срезается без труда.
Недостатки:
Нет
Достоинства:
хорошо режут траву там где сложно достать газонокосилкой.
Недостатки:
нет
Комментарий:
в целом все понравилось, хотел взять модель с кусторезом, но не смог ее нигде найти.
Достоинства:
Рабочий аппарат, до его покупки пользовался аппаратом другой фирмы (тоже хорошо известной). Makita явно мощнее. ножи толще-не изгибаются при попадании тонких травинок между лезвиями. Очень доволен приобретением. Аппарат полностью исключил ручной труд (ножницы и секатор). Незаменим при уходе за газоном в труднодоступных местах.
Достоинства:
Качество
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Купил 2шт в разной комплектации
Ножницы аккумуляторные Makita DUM604Z - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ножницы аккумуляторные Makita DUM604Z
Достоинства:
Отлично держит заряд с аккумом на 3 Ah.
Недостатки:
Немного тяжеловат, но видно, что крутая вещь.
Достоинства:
Незаменимый помощник для мест , не доступных для косилки, а также для случаев, когда надо что-то быстро подправить не доставая триммер, пользуюсь активно
Недостатки:
нет
Достоинства:
Стригут мощно и быстро, класс
Комментарий:
Очень доволен покупкой
Достоинства:
Долгое время работы, трава у бордюров, вокруг деревьев и заборчиков срезается без труда.
Недостатки:
Нет
Достоинства:
хорошо режут траву там где сложно достать газонокосилкой.
Недостатки:
нет
Комментарий:
в целом все понравилось, хотел взять модель с кусторезом, но не смог ее нигде найти.
Достоинства:
Рабочий аппарат, до его покупки пользовался аппаратом другой фирмы (тоже хорошо известной). Makita явно мощнее. ножи толще-не изгибаются при попадании тонких травинок между лезвиями. Очень доволен приобретением. Аппарат полностью исключил ручной труд (ножницы и секатор). Незаменим при уходе за газоном в труднодоступных местах.
Достоинства:
Качество
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Купил 2шт в разной комплектации