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Ножницы аккумуляторные Makita DUM604Z купить с доставкой в Москве
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Ножницы аккумуляторные Makita DUM604Z

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Ножницы аккумуляторные Makita DUM604Z - фото 1
Ножницы аккумуляторные Makita DUM604Z - фото 2
Ножницы аккумуляторные Makita DUM604Z - фото 3
Ножницы аккумуляторные Makita DUM604Z - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножницы
  • Ножницы аккумуляторные Makita DUM604Z - фото 1
  • Ножницы аккумуляторные Makita DUM604Z - фото 2
  • Ножницы аккумуляторные Makita DUM604Z - фото 3
  • Ножницы аккумуляторные Makita DUM604Z - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
6 880 руб.  10 436 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 346919
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Ножницы
Размеры в упаковке, см
25х15х15
Вес, кг.
1.4

Описание товара Ножницы аккумуляторные Makita DUM604Z

Ножницы аккумуляторные Makita DUM604Z предназначены для подрезания травы и мелкого кустарника. Прорезиненная рукоять обеспечивает надежный охват и не дает руке соскользнуть во время работы. Двойной нож позволяет срезать даже густую траву.

Отзывы о товаре Ножницы аккумуляторные Makita DUM604Z

Источник: Яндекс Маркет
23.06.2021
Виталий А.

Достоинства:
Отлично держит заряд с аккумом на 3 Ah.

Недостатки:
Немного тяжеловат, но видно, что крутая вещь.
Источник: Яндекс Маркет
15.06.2021
Фаина К.

Достоинства:
Незаменимый помощник для мест , не доступных для косилки, а также для случаев, когда надо что-то быстро подправить не доставая триммер, пользуюсь активно

Недостатки:
нет
Источник: Яндекс Маркет
01.06.2021
Юрий Е.

Достоинства:
Стригут мощно и быстро, класс

Комментарий:
Очень доволен покупкой
Источник: Яндекс Маркет
01.06.2021
Екатерина Шугурина

Достоинства:
Долгое время работы, трава у бордюров, вокруг деревьев и заборчиков срезается без труда.

Недостатки:
Нет
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2021
Андрей П.

Достоинства:
хорошо режут траву там где сложно достать газонокосилкой.

Недостатки:
нет

Комментарий:
в целом все понравилось, хотел взять модель с кусторезом, но не смог ее нигде найти.
Источник: Яндекс Маркет
31.12.2020
Сергей Б.

Достоинства:
Рабочий аппарат, до его покупки пользовался аппаратом другой фирмы (тоже хорошо известной). Makita явно мощнее. ножи толще-не изгибаются при попадании тонких травинок между лезвиями. Очень доволен приобретением. Аппарат полностью исключил ручной труд (ножницы и секатор). Незаменим при уходе за газоном в труднодоступных местах.
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2020
Алексей Сидоров

Достоинства:
Качество

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Купил 2шт в разной комплектации



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Ножницы
Описание
Ножницы аккумуляторные Makita DUM604Z предназначены для подрезания травы и мелкого кустарника. Прорезиненная рукоять обеспечивает надежный охват и не дает руке соскользнуть во время работы. Двойной нож позволяет срезать даже густую траву.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
23.06.2021
Виталий А.

Достоинства:
Отлично держит заряд с аккумом на 3 Ah.

Недостатки:
Немного тяжеловат, но видно, что крутая вещь.
Источник: Яндекс Маркет
15.06.2021
Фаина К.

Достоинства:
Незаменимый помощник для мест , не доступных для косилки, а также для случаев, когда надо что-то быстро подправить не доставая триммер, пользуюсь активно

Недостатки:
нет
Источник: Яндекс Маркет
01.06.2021
Юрий Е.

Достоинства:
Стригут мощно и быстро, класс

Комментарий:
Очень доволен покупкой
Источник: Яндекс Маркет
01.06.2021
Екатерина Шугурина

Достоинства:
Долгое время работы, трава у бордюров, вокруг деревьев и заборчиков срезается без труда.

Недостатки:
Нет
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2021
Андрей П.

Достоинства:
хорошо режут траву там где сложно достать газонокосилкой.

Недостатки:
нет

Комментарий:
в целом все понравилось, хотел взять модель с кусторезом, но не смог ее нигде найти.
Источник: Яндекс Маркет
31.12.2020
Сергей Б.

Достоинства:
Рабочий аппарат, до его покупки пользовался аппаратом другой фирмы (тоже хорошо известной). Makita явно мощнее. ножи толще-не изгибаются при попадании тонких травинок между лезвиями. Очень доволен приобретением. Аппарат полностью исключил ручной труд (ножницы и секатор). Незаменим при уходе за газоном в труднодоступных местах.
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2020
Алексей Сидоров

Достоинства:
Качество

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Купил 2шт в разной комплектации


Ножницы аккумуляторные Makita DUM604Z - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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