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Гидроаккумулятор Джилекс 50 В 50л купить с доставкой в Москве
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Гидроаккумулятор Джилекс 50 В 50л

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Гидроаккумулятор Джилекс 50 В 50л - фото 1
Гидроаккумулятор Джилекс 50 В 50л - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гидроаккумулятор
Исполнение
вертикальное
Материал бака
сталь
Макс. рабочее давление, бар
8
Присоединительный размер, дюйм
1
  • Гидроаккумулятор Джилекс 50 В 50л - фото 1
  • Гидроаккумулятор Джилекс 50 В 50л - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
4 950 руб.  5 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 346549
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Характеристики

Бренд
Джилекс
Тип товара
Гидроаккумулятор
Исполнение
вертикальное
Материал бака
сталь
Макс. рабочее давление, бар
8
Присоединительный размер, дюйм
1
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
76х36х36
Вес, кг.
4.7

Описание товара Гидроаккумулятор Джилекс 50 В 50л

Гидроаккумулятор предназначен для поддержания постоянного давления в системе водоснабжения, предохраняет насос от частого включения, что способствует увеличению ресурса насоса, снижает вероятность появления гидроударов в системе, при отключении напряжения в сети выдаёт свой запас воды. Объём 50 литров.



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Характеристики
Бренд
Джилекс
Тип товара
Гидроаккумулятор
Исполнение
вертикальное
Материал бака
сталь
Макс. рабочее давление, бар
8
Присоединительный размер, дюйм
1
Страна производитель
Россия
Описание
Гидроаккумулятор предназначен для поддержания постоянного давления в системе водоснабжения, предохраняет насос от частого включения, что способствует увеличению ресурса насоса, снижает вероятность появления гидроударов в системе, при отключении напряжения в сети выдаёт свой запас воды. Объём 50 литров.


Смотрите также: Насосы
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Отзывы


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