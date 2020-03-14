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Влагомер Condtrol Hydro-Tec (3-14-020) купить с доставкой в Москве
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Влагомер Condtrol Hydro-Tec (3-14-020)

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Влагомер Condtrol Hydro-Tec (3-14-020) - фото 1
Влагомер Condtrol Hydro-Tec (3-14-020) - фото 2
Влагомер Condtrol Hydro-Tec (3-14-020) - фото 3
Влагомер Condtrol Hydro-Tec (3-14-020) - фото 4
Влагомер Condtrol Hydro-Tec (3-14-020) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Измерения
влажности
  • Влагомер Condtrol Hydro-Tec (3-14-020) - фото 1
  • Влагомер Condtrol Hydro-Tec (3-14-020) - фото 2
  • Влагомер Condtrol Hydro-Tec (3-14-020) - фото 3
  • Влагомер Condtrol Hydro-Tec (3-14-020) - фото 4
  • Влагомер Condtrol Hydro-Tec (3-14-020) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 346280
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Характеристики

Бренд
Condtrol
Дополнительно
глубина измерения 20 мм
Максимальная измеряемая влажность (дерево)
65%
Минимальная измеряемая влажность (дерево)
1%
Функции
измерение влажности строительных материалов, измерение влажности воздуха
Измерения
влажности
Элементы питания
AAA
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х12х5
Вес, г.
90

Описание товара Влагомер Condtrol Hydro-Tec (3-14-020)

Влагомер Condtrol Hydro-Tec (3-14-020)

Отзывы о товаре Влагомер Condtrol Hydro-Tec (3-14-020)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Condtrol
Дополнительно
глубина измерения 20 мм
Максимальная измеряемая влажность (дерево)
65%
Минимальная измеряемая влажность (дерево)
1%
Функции
измерение влажности строительных материалов, измерение влажности воздуха
Измерения
влажности
Элементы питания
AAA
Страна производитель
Китай
Описание
Влагомер Condtrol Hydro-Tec (3-14-020)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Влагомер Condtrol Hydro-Tec (3-14-020) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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