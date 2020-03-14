Влагомер Condtrol Hydro-Tec (3-14-020)
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Характеристики
Измерения
влажности
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 346280
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Характеристики
Бренд
Дополнительно
глубина измерения 20 мм
Максимальная измеряемая влажность (дерево)
65%
Минимальная измеряемая влажность (дерево)
1%
Функции
измерение влажности строительных материалов, измерение влажности воздуха
Измерения
влажности
Элементы питания
AAA
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х12х5
Вес, г.
90
Описание товара Влагомер Condtrol Hydro-Tec (3-14-020)
Влагомер Condtrol Hydro-Tec (3-14-020)
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Дополнительно
глубина измерения 20 мм
Максимальная измеряемая влажность (дерево)
65%
Минимальная измеряемая влажность (дерево)
1%
Функции
измерение влажности строительных материалов, измерение влажности воздуха
Измерения
влажности
Элементы питания
AAA
Страна производитель
Китай
Влагомер Condtrol Hydro-Tec (3-14-020)
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
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