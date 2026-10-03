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Вертикуттер-аэратор Зубр ЗСЭ-32-1000 купить с доставкой в Москве
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Вертикуттер-аэратор Зубр ЗСЭ-32-1000

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Вертикуттер-аэратор Зубр ЗСЭ-32-1000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикуттер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
9 780 руб.  13 488 руб. 
Начислим 157 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 346071
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Вертикуттер-аэратор Зубр ЗСЭ-32-1000
9 780 руб. -27%
13 488 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Вертикуттер
Высота, см
35
Объем травосборника, л
40
Питание электрического двигателя
сеть
Рабочая ширина рыхлителя
32
Регулировка глубины
Да
Тип привода
Электрический
Травосборник в комплекте
да
Ширина, см
43
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х45х29
Вес, кг.
12

Описание товара Вертикуттер-аэратор Зубр ЗСЭ-32-1000

Создан специально для улучшения состояния газона путем собирания листвы, прореживания травы, прокалывание дерна для обеспечения доступа влаги и воздуха. Уникальная функциональность, современный дизайн, простота работы и эксплуатации - явные преимущества изделия «ЗУБР». Аэратор ЗУБР ЗСЭ-32-1000 является эффективным оборудованием для ухода за газоном и улучшения его декоративных свойств за счет сбора листвы, прокалывания грунта и прореживании травы, благодаря чему обеспечивается свободное поступление влаги и воздуха к корневой системе. Сменные валы легко адаптируются в зависимости от выполняемых задач – аэрация или скарификация. Конструкция инструмента предусматривает регулировку глубины обработки. Травосборник выполнен из прочной ткани и имеет емкость 40 л. Для повышения удобства инструмент ЗУБР ЗСЭ-32-1000 оборудован колесами увеличенного диаметра и эргономичной складной рукояткой.

Отзывы о товаре Вертикуттер-аэратор Зубр ЗСЭ-32-1000




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Вертикуттер
Высота, см
35
Объем травосборника, л
40
Питание электрического двигателя
сеть
Рабочая ширина рыхлителя
32
Регулировка глубины
Да
Тип привода
Электрический
Травосборник в комплекте
да
Ширина, см
43
Страна производитель
Китай
Описание
Создан специально для улучшения состояния газона путем собирания листвы, прореживания травы, прокалывание дерна для обеспечения доступа влаги и воздуха. Уникальная функциональность, современный дизайн, простота работы и эксплуатации - явные преимущества изделия «ЗУБР». Аэратор ЗУБР ЗСЭ-32-1000 является эффективным оборудованием для ухода за газоном и улучшения его декоративных свойств за счет сбора листвы, прокалывания грунта и прореживании травы, благодаря чему обеспечивается свободное поступление влаги и воздуха к корневой системе. Сменные валы легко адаптируются в зависимости от выполняемых задач – аэрация или скарификация. Конструкция инструмента предусматривает регулировку глубины обработки. Травосборник выполнен из прочной ткани и имеет емкость 40 л. Для повышения удобства инструмент ЗУБР ЗСЭ-32-1000 оборудован колесами увеличенного диаметра и эргономичной складной рукояткой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вертикуттер-аэратор Зубр ЗСЭ-32-1000 - по цене 9780 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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