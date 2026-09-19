Гидроаккумулятор Джилекс Краб 24 9029
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Характеристики
Тип товара
Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения
Исполнение
вертикальное
Макс. рабочее давление, бар
5.5
Присоединительный размер, дюйм
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%7 240 руб. 8 925 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 345685
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Характеристики
Бренд
Джилекс
Тип товара
Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения
Исполнение
вертикальное
Макс. рабочее давление, бар
5.5
Присоединительный размер, дюйм
1
Габариты
748х270х270 мм
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
10х10х10
Вес, кг.
11.8
Описание товара Гидроаккумулятор Джилекс Краб 24 9029
Предназначен для поддержания заданного давления в системах водоснабжения с предварительной фильтрацией воды. Легкий и удобный монтаж. Не требует дополнительной настройки. Автоматическое управление включением/выключением электронасоса. Полный комплект для автоматизации системы водоснабжения. Предварительная фильтрация воды. Календарь смены картриджей фильтра. Вся система устойчива к коррозии. Позволяют подключаться в любом удобном месте магистрали вне зависимости от направления потока воды. Объем бака 24 литра.
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Бренд
Джилекс
Тип товара
Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения
Исполнение
вертикальное
Макс. рабочее давление, бар
5.5
Присоединительный размер, дюйм
1
Габариты
748х270х270 мм
Страна производитель
Россия
Предназначен для поддержания заданного давления в системах водоснабжения с предварительной фильтрацией воды. Легкий и удобный монтаж. Не требует дополнительной настройки. Автоматическое управление включением/выключением электронасоса. Полный комплект для автоматизации системы водоснабжения. Предварительная фильтрация воды. Календарь смены картриджей фильтра. Вся система устойчива к коррозии. Позволяют подключаться в любом удобном месте магистрали вне зависимости от направления потока воды. Объем бака 24 литра.
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