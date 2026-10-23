Паяльник Goot PX-201
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Характеристики
Описание товара Паяльник Goot PX-201
Электрический паяльник модели GOOT PX-201 - безусловно является инструментом, который так или иначе будет востребован в каждом доме. Отремонтировать блок питания, привести в порядок электропроводку, починить системную плату, спаять любые мелкие детали - с подобными задачами отлично справится данный электроприбор. Ключевой отличительной особенностью данного инструмента является высокая производительность нагревательного элемента, пиковые показатели температуры которого достигают 450 градусов, вместе с тем он имеет максимально компактные размеры и легкий вес, в отличие от паяльных станций, имеющих подобные характеристики. Для максимально удобной работы на рукоятке паяльника расположен электронный регулятор температур, которые позволяет задать и поддерживать нужные для работы параметры. Керамический нагревательный элемент имеет термодатчик и, благодаря использованию запатентованного покрытия, необгораемые долговечные жала, а так же защитный термоустойчивый колпачок для комфортной работы.
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