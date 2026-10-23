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Паяльник Goot PX-201 купить с доставкой в Москве
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Паяльник Goot PX-201

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Паяльник Goot PX-201
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паяльники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 210 руб. 
Начислим 100 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 341963
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Паяльник Goot PX-201
6 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Goot
Тип товара
Паяльники
Размеры в упаковке, см
21х5х5
Вес, г.
180

Описание товара Паяльник Goot PX-201

Электрический паяльник модели GOOT PX-201 - безусловно является инструментом, который так или иначе будет востребован в каждом доме. Отремонтировать блок питания, привести в порядок электропроводку, починить системную плату, спаять любые мелкие детали - с подобными задачами отлично справится данный электроприбор. Ключевой отличительной особенностью данного инструмента является высокая производительность нагревательного элемента, пиковые показатели температуры которого достигают 450 градусов, вместе с тем он имеет максимально компактные размеры и легкий вес, в отличие от паяльных станций, имеющих подобные характеристики. Для максимально удобной работы на рукоятке паяльника расположен электронный регулятор температур, которые позволяет задать и поддерживать нужные для работы параметры. Керамический нагревательный элемент имеет термодатчик и, благодаря использованию запатентованного покрытия, необгораемые долговечные жала, а так же защитный термоустойчивый колпачок для комфортной работы.



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Отзывы о товаре Паяльник Goot PX-201




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Goot
Тип товара
Паяльники
Описание
Электрический паяльник модели GOOT PX-201 - безусловно является инструментом, который так или иначе будет востребован в каждом доме. Отремонтировать блок питания, привести в порядок электропроводку, починить системную плату, спаять любые мелкие детали - с подобными задачами отлично справится данный электроприбор. Ключевой отличительной особенностью данного инструмента является высокая производительность нагревательного элемента, пиковые показатели температуры которого достигают 450 градусов, вместе с тем он имеет максимально компактные размеры и легкий вес, в отличие от паяльных станций, имеющих подобные характеристики. Для максимально удобной работы на рукоятке паяльника расположен электронный регулятор температур, которые позволяет задать и поддерживать нужные для работы параметры. Керамический нагревательный элемент имеет термодатчик и, благодаря использованию запатентованного покрытия, необгораемые долговечные жала, а так же защитный термоустойчивый колпачок для комфортной работы.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Паяльник Goot PX-201 - по цене 6210 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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