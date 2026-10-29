Нож КВТ НСМ-11 78496
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножи строительные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 руб.
В наличии
Код товара: 341768
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
460 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Вес, г.
100
Описание товара Нож КВТ НСМ-11 78496
Нож строительный монтажный с двухсторонним трапециевидным лезвием для разрезания картона, пластика, резины и дерева. Лезвия сменные.
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Нож строительный монтажный с двухсторонним трапециевидным лезвием для разрезания картона, пластика, резины и дерева. Лезвия сменные.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Нож КВТ НСМ-11 78496 - по цене 460 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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