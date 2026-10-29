Ирригатор Revyline RL 450 Black
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Характеристики
Тип товара
Ирригатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 120 руб.
В наличии
Код товара: 339363
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
6 120 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
25х12х8
Вес, г.
443
Описание товара Ирригатор Revyline RL 450 Black
Ирригатор Revyline RL 450 представлен в элегантном серебристом корпусе с широкой ручкой, удобной для удержания. Портативное устройство оснащено емкостью на 240 мл для пульсирующей подачи воды при скорости 1700 пульс/мин. Прибор дополнен пятью режимами и пятью насадками: 2 для ирригации, ортодонтальная, пародонтальная и щетка для чистки языка. Устройство Revyline RL 450 позволяет сделать на насадках маркерные пометки, чтобы каждый член семьи знал, где находится его щетка. Работа осуществляется от аккумулятора с ярким индикатором, требующего для полной зарядки всего 5 часов. Базовая комплектация дополнена USB-кабелем и удобным для хранения дорожным футляром.
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Ирригатор Revyline RL 450 представлен в элегантном серебристом корпусе с широкой ручкой, удобной для удержания. Портативное устройство оснащено емкостью на 240 мл для пульсирующей подачи воды при скорости 1700 пульс/мин. Прибор дополнен пятью режимами и пятью насадками: 2 для ирригации, ортодонтальная, пародонтальная и щетка для чистки языка. Устройство Revyline RL 450 позволяет сделать на насадках маркерные пометки, чтобы каждый член семьи знал, где находится его щетка. Работа осуществляется от аккумулятора с ярким индикатором, требующего для полной зарядки всего 5 часов. Базовая комплектация дополнена USB-кабелем и удобным для хранения дорожным футляром.
Смотрите также: Аксессуары для зубных щеток и ирригаторов, Зубные щетки, Ирригаторы, недорогие
Смотрите также: Аксессуары для зубных щеток и ирригаторов, Зубные щетки, Ирригаторы, недорогие
Ирригатор Revyline RL 450 Black - стоимость товара 6120 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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