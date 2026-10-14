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Лобзик электрический Makita 4350CT купить с доставкой в Москве
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Лобзик электрический Makita 4350CT

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Лобзик электрический Makita 4350CT - фото 1
Лобзик электрический Makita 4350CT - фото 2
Лобзик электрический Makita 4350CT - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лобзик электрический
Форма ручки
скобовидная
Лазерный маркер
нет
Мах толщина пропила (металла)
135
  • Лобзик электрический Makita 4350CT - фото 1
  • Лобзик электрический Makita 4350CT - фото 2
  • Лобзик электрический Makita 4350CT - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 080 руб. 
Начислим 354 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 33859
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Лобзик электрический Makita 4350CT
22 080 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Лобзик электрический
В кейсе
да
Форма ручки
скобовидная
Антивибрационная система
да
Лазерный маркер
нет
Плавный пуск
Да
Подключение пылесоса
да
Обрезиненная рукоятка
да
Сдув опилок
нет
Быстрозажимное крепление пилки
да
Регулировка частоты хода
да
Мах толщина пропила (металла)
135
Маятниковый ход
да
Частота движения пилки
800-2800 ход/мин
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х33х9
Вес, кг.
4

Описание товара Лобзик электрический Makita 4350CT

ручной, источник питания - сеть. Размер хода - 26 мм, частота хода - 800 - 2800 ходов/мин



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Отзывы о товаре Лобзик электрический Makita 4350CT




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Лобзик электрический
В кейсе
да
Форма ручки
скобовидная
Антивибрационная система
да
Лазерный маркер
нет
Плавный пуск
Да
Подключение пылесоса
да
Обрезиненная рукоятка
да
Сдув опилок
нет
Быстрозажимное крепление пилки
да
Регулировка частоты хода
да
Развернуть
Мах толщина пропила (металла)
135
Маятниковый ход
да
Частота движения пилки
800-2800 ход/мин
Страна производитель
Китай
Описание
ручной, источник питания - сеть. Размер хода - 26 мм, частота хода - 800 - 2800 ходов/мин


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лобзик электрический Makita 4350CT - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 22080 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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