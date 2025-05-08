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Навигатор Navitel N500 Magnetic купить с доставкой в Москве
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Навигатор Navitel N500 Magnetic

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Навигатор Navitel N500 Magnetic - фото 1
Навигатор Navitel N500 Magnetic - фото 2
Навигатор Navitel N500 Magnetic - фото 3
Навигатор Navitel N500 Magnetic - фото 4
Навигатор Navitel N500 Magnetic - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Навигатор автомобильный
Диагональ экрана, дюйм
5
Разрешение экрана
480x272
Процессор
MStar
Объем встроенной памяти, Гб
8
Оперативная память
128 Мб
  • Навигатор Navitel N500 Magnetic - фото 1
  • Навигатор Navitel N500 Magnetic - фото 2
  • Навигатор Navitel N500 Magnetic - фото 3
  • Навигатор Navitel N500 Magnetic - фото 4
  • Навигатор Navitel N500 Magnetic - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 327566
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Характеристики

Бренд
NAVITEL
Тип товара
Навигатор автомобильный
Цвет
черный
Комплектация
навигатор, крепление магнитное со сквозной подачей питания, автомобильное зарядное устройство, провод mini-USB, стилус, руководство пользователя, гарантийный талон
Диагональ экрана, дюйм
5
Разрешение экрана
480x272
Тип дисплея
цветной
Сенсорный экран
да
Процессор
MStar
Тактовая частота
800
Операционная система
Linux
Объем встроенной памяти, Гб
8
Оперативная память
128 Мб
Поддержка карт памяти
microSD
GPS-приемник
Да
Радар-детектор
Нет
FM-модулятор
Нет
MP3-плеер
Нет
Bluetooth
нет
Wi-Fi
нет
Выход на наушники
Да
USB
2 шт
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
950 мА·ч
Длина
138
Ширина
85
Толщина
17
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х11х9
Вес, г.
480

Описание товара Навигатор Navitel N500 Magnetic

NAVITEL N500 MAGNETIC


Этот стильный автонавигатор – оптимальное решение для тех, кто ценит функциональность и простоту управления устройством. В комплекте вы получаете пакет высокодетализированных карт 18 стран, доступных для бесплатного и бессрочного обновления.


Магнитное крепление


Моментальная фиксация навигатора возможна с помощью магнитного крепления, а зарядка происходит без лишних проводов через площадку держателя.


Удобный


Пользователь может просматривать карты в 3D-режиме. Навигатор своевременно предупредит о камерах контроля скорости и дорожных радарах* и подскажет, какая полоса наиболее удобна для предстоящего маневра. * Предупреждения о камерах отсутствуют на картах тех стран, где использование средств оповещения о расположении камер контроля скорости запрещено местным законодательством.


Грузовой граф


Предустановленная программа Навител Навигатор предлагает расширенный набор настроек для навигации большегрузного транспорта. Выберите в настройках тип грузового транспорта или создайте свое транспортное средство, добавив его параметры: длину, ширину, высоту, максимальную разрешенную и фактическую массу, осевую нагрузку и т.д., и программа будет строить маршруты с учетом дорожных ограничений для данного вида транспорта.


Карты 18 стран


Предустановлен пакет карт из 18 стран: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Дания, Исландия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Норвегия, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Украина, Финляндия, Швеция, Эстония.


Отзывы о товаре Навигатор Navitel N500 Magnetic

Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Екатерина Р.

Достоинства:


Комментарий:
рекомендую мужу понравилось
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Геннадий Я.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел за день. Упаковка заводская, относительно свежий (08.24.).Лроверил-все функции рабочие. Претензий нет. Спасибо всем кто участвовал в изготовлении, отправке и доставке!



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
NAVITEL
Тип товара
Навигатор автомобильный
Цвет
черный
Комплектация
навигатор, крепление магнитное со сквозной подачей питания, автомобильное зарядное устройство, провод mini-USB, стилус, руководство пользователя, гарантийный талон
Диагональ экрана, дюйм
5
Разрешение экрана
480x272
Тип дисплея
цветной
Сенсорный экран
да
Процессор
MStar
Тактовая частота
800
Операционная система
Linux
Объем встроенной памяти, Гб
8
Развернуть
Оперативная память
128 Мб
Поддержка карт памяти
microSD
GPS-приемник
Да
Радар-детектор
Нет
FM-модулятор
Нет
MP3-плеер
Нет
Bluetooth
нет
Wi-Fi
нет
Выход на наушники
Да
USB
2 шт
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
950 мА·ч
Длина
138
Ширина
85
Толщина
17
Страна производитель
Китай
Описание

NAVITEL N500 MAGNETIC


Этот стильный автонавигатор – оптимальное решение для тех, кто ценит функциональность и простоту управления устройством. В комплекте вы получаете пакет высокодетализированных карт 18 стран, доступных для бесплатного и бессрочного обновления.


Магнитное крепление


Моментальная фиксация навигатора возможна с помощью магнитного крепления, а зарядка происходит без лишних проводов через площадку держателя.


Удобный


Пользователь может просматривать карты в 3D-режиме. Навигатор своевременно предупредит о камерах контроля скорости и дорожных радарах* и подскажет, какая полоса наиболее удобна для предстоящего маневра. * Предупреждения о камерах отсутствуют на картах тех стран, где использование средств оповещения о расположении камер контроля скорости запрещено местным законодательством.


Грузовой граф


Предустановленная программа Навител Навигатор предлагает расширенный набор настроек для навигации большегрузного транспорта. Выберите в настройках тип грузового транспорта или создайте свое транспортное средство, добавив его параметры: длину, ширину, высоту, максимальную разрешенную и фактическую массу, осевую нагрузку и т.д., и программа будет строить маршруты с учетом дорожных ограничений для данного вида транспорта.


Карты 18 стран


Предустановлен пакет карт из 18 стран: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Дания, Исландия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Норвегия, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Украина, Финляндия, Швеция, Эстония.


Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Екатерина Р.

Достоинства:


Комментарий:
рекомендую мужу понравилось
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Геннадий Я.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел за день. Упаковка заводская, относительно свежий (08.24.).Лроверил-все функции рабочие. Претензий нет. Спасибо всем кто участвовал в изготовлении, отправке и доставке!


Навигатор Navitel N500 Magnetic - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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