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Мороженица Rommelsbacher IM 12 купить с доставкой в Москве
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Мороженица Rommelsbacher IM 12

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Мороженица Rommelsbacher IM 12 - фото 1
Мороженица Rommelsbacher IM 12 - фото 2
Мороженица Rommelsbacher IM 12 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мороженицы
  • Мороженица Rommelsbacher IM 12 - фото 1
  • Мороженица Rommelsbacher IM 12 - фото 2
  • Мороженица Rommelsbacher IM 12 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 327342
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Характеристики

Бренд
Rommelsbacher
Тип товара
Мороженицы
Размеры в упаковке, см
31х26х26
Вес, кг.
3.7

Описание товара Мороженица Rommelsbacher IM 12

Мороженица Rommelsbacher IM 12 для приготовления мороженого, замороженного йогурта, сорбета и фруктового льда (slush ice). Крышка с отверстием для добавления ингредиентов.

Отзывы о товаре Мороженица Rommelsbacher IM 12




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Характеристики
Бренд
Rommelsbacher
Тип товара
Мороженицы
Описание
Мороженица Rommelsbacher IM 12 для приготовления мороженого, замороженного йогурта, сорбета и фруктового льда (slush ice). Крышка с отверстием для добавления ингредиентов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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