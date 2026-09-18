Монопод Manfrotto MPMXPROA4 Black
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Монопод Manfrotto MPMXPROA4 Black
MPMXPROA4 — обновленная серия моноподов XPRO, ориентированная на продвинутых фотографов-любителей и профессионалов. 4-секционная модель выполнена из алюминия и выдерживает максимальную нагрузку в 8 кг. Монопод предназначен для работы с тяжелой фототехникой: репортажными камерами с мощной светосильной телеоптикой. MMXPROA4 самый высокий монопод в серии XPRO максимальной рабочей высоте 180 см. Моноподы серии MPMXPRO совместимы с жидкостной базой видеомоноподов нового поколения MVMXPROBASE! Высококачественные моноподы новой серии входят в премиум сегмент модельного ряда Manfrotto. При создании новинок были использованы проверенные конструктивные наработки штативов 055 и 190. Все моноподы серии XPRO производятся в Италии на высокоточном автоматизированном оборудовании. Усиленные замки по-прежнему оперативны в работе, открываясь и закрываясь одним движением руки, но при этом обеспечивают большее надежную фиксацию секций ноги. Резиновая накладка ноги, обеспечивает более комфортную работу с моноподом в жару и на холоде. Улучшенный фактурный рисунок накладки с фирменным логотипом Manfrotto обеспечивает более надежный контакт с рукой и, заодно, является стильной и привлекательной деталью конструкции. В сочетании с ручным ремнем накладка делает работу с моноподом более комфортной и безопасной. Новые секции ноги с D-образным профилем, используемые в алюминиевых версиях моноподов XPRO, обеспечивают большую надежность и устойчивость конструкции. Кроме этого, форма секций исключает их проворачивание относительно друг друга.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы
Отзывы о товаре Монопод Manfrotto MPMXPROA4 Black