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Весы кухонные Василиса ВА-003 Таблица калорий купить с доставкой в Москве
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Весы кухонные Василиса ВА-003 Таблица калорий

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Весы кухонные Василиса ВА-003 Таблица калорий - фото 1
Весы кухонные Василиса ВА-003 Таблица калорий - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонные весы
  • Весы кухонные Василиса ВА-003 Таблица калорий - фото 1
  • Весы кухонные Василиса ВА-003 Таблица калорий - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 323614
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Характеристики

Бренд
Василиса
Тип товара
Кухонные весы
Размеры в упаковке, см
27х20х5
Вес, г.
470

Описание товара Весы кухонные Василиса ВА-003 Таблица калорий

Платформа из упрочненного стекла. LCD дисплей. Индикатор уровня заряда батареи и перегрузки весов. Функция измерения объема жидкости: молоко, вода. Функция сброса веса тары и обнуления позволяет последовательно взвешивать ингредиенты блюда, не учитывая массу посуды. Выбор единицы измерения. Автообнуление/автоотключение. Электропитание: 2х1,5 В батарея типа ААА (в комплекте).

Отзывы о товаре Весы кухонные Василиса ВА-003 Таблица калорий




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Характеристики
Бренд
Василиса
Тип товара
Кухонные весы
Описание
Платформа из упрочненного стекла. LCD дисплей. Индикатор уровня заряда батареи и перегрузки весов. Функция измерения объема жидкости: молоко, вода. Функция сброса веса тары и обнуления позволяет последовательно взвешивать ингредиенты блюда, не учитывая массу посуды. Выбор единицы измерения. Автообнуление/автоотключение. Электропитание: 2х1,5 В батарея типа ААА (в комплекте).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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