Душевой шланг AM.PM Spirit F0370064 хром
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Характеристики
Тип товара
Душевая штанга (стойка)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%8 690 руб. 9 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 322009
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
90х15х6
Вес, г.
618
Описание товара Душевой шланг AM.PM Spirit F0370064 хром
Выверенный геометрический дизайн: идеально ровные поверхности, характерные для премиального сегмента. Современный дизайн изделия отлично впишется в любой интерьер ванной комнаты. Штанга снабжена специальными держателями и мыльницей, линии которых повторяются во всей коллекции, подчеркивая единую концепцию дизайна. Забота о безопасности: изготовлен из экологичной и безопасной латуни с пониженным содержанием свинца. Материал устойчив к коррозии, известковому налету, сколам и царапинам.
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Курьерская доставка в Москве
Выверенный геометрический дизайн: идеально ровные поверхности, характерные для премиального сегмента. Современный дизайн изделия отлично впишется в любой интерьер ванной комнаты. Штанга снабжена специальными держателями и мыльницей, линии которых повторяются во всей коллекции, подчеркивая единую концепцию дизайна. Забота о безопасности: изготовлен из экологичной и безопасной латуни с пониженным содержанием свинца. Материал устойчив к коррозии, известковому налету, сколам и царапинам.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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