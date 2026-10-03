Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise M507x (1PV88A)
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Характеристики
Описание товара Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise M507x (1PV88A)
Принтер HP LaserJet Enterprise M507x (1PV88A) — разработанный для безопасного и эффективного обслуживания бизнеса и позволяющий экономить энергию при использовании черного тонера HP EcoSmart Black. Это принтер, отвечающий требованиям вашего растущего бизнеса, на который можно полностью положиться. Идеальное решение для крупных и средних предприятий, которым требуется надежное, высокопроизводительное и компактное черно-белое МФУ с низким энергопотреблением. Правильное ведение бизнеса подразумевает хорошее управление ресурсами. Новое устройство HP LaserJet отличается большей экономичностью и энергоэффективностью по сравнению с предшествующими моделями, в том числе за счет использования картриджей HP JetIntelligence. HP, как и Вы, стремится поддерживать развитие Вашего бизнеса. Любой бизнес высоко оценивает устройства и решения, помогающие решать проблемы. Получите больше контроля с надежной системой управления и решение, соответствующее требованиям современного бизнеса. Удобные в использовании функции, быстрая печать и простые возможности печати с мобильных устройств помогут вам поддерживать высокий темп работы в этом стремительном мире современного бизнеса. Принтеры HP оснащаются надежными функциями безопасности, которые осуществляют непрерывный мониторинг, постоянно выявляют и останавливают угрозы, а также адаптируются к новым видам атак. Принтеры HP способны автоматически восстанавливаться после атак без вмешательства ИТ-персонала. USB-кабель в комплект не входит, приобретается отдельно. Обычный картридж входит в комплект поставки.
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