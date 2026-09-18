Верхний душ Lemark LM8036C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Верхний душ
Цвет
хром
Монтаж
настенный, потолочный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%4 264 руб. 5 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 314998
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Верхний душ
Диаметр лейки
25х25 см
Цвет
хром
Монтаж
настенный, потолочный
Подсветка
нет
Ширина, см
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х5
Вес, г.
200
Описание товара Верхний душ Lemark LM8036C
Лейка Lemark LM8036C для верхнего душа, 1-функциональная
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Верхний душ
Диаметр лейки
25х25 см
Цвет
хром
Монтаж
настенный, потолочный
Подсветка
нет
Ширина, см
25
Страна производитель
Китай
Лейка Lemark LM8036C для верхнего душа, 1-функциональная
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Верхний душ Lemark LM8036C - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4264 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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