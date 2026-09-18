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Верхний душ Lemark LM8036C купить с доставкой в Москве
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Верхний душ Lemark LM8036C

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Верхний душ Lemark LM8036C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Верхний душ
Цвет
хром
Монтаж
настенный, потолочный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
4 264 руб.  5 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 314998
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Верхний душ
Диаметр лейки
25х25 см
Цвет
хром
Монтаж
настенный, потолочный
Подсветка
нет
Ширина, см
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х5
Вес, г.
200

Описание товара Верхний душ Lemark LM8036C

Лейка Lemark LM8036C для верхнего душа, 1-функциональная

Отзывы о товаре Верхний душ Lemark LM8036C




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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Верхний душ
Диаметр лейки
25х25 см
Цвет
хром
Монтаж
настенный, потолочный
Подсветка
нет
Ширина, см
25
Страна производитель
Китай
Описание
Лейка Lemark LM8036C для верхнего душа, 1-функциональная
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Верхний душ Lemark LM8036C - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4264 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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