Душевая система Lemark Linara LM0462C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа
25 см
Диаметр ручного душа
10 см
Длина душевого шланга
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
да
Смеситель с термостатом
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%25 490 руб. 29 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 314935
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевая система
Высота душевой штанги
164 см
Страна бренда
Чехия
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа
25 см
Диаметр ручного душа
10 см
Длина душевого шланга
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
да
Функция Тропический дождь
да
Наличие мыльницы
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
материал - латунь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х20х5
Вес, кг.
7
Описание товара Душевая система Lemark Linara LM0462C
Душевая система Lemark Linara LM0462C предоставит все необходимое для комфорта при приеме душа и ванны. Высота системы для душа - 1800 мм. Верхний душ при монтаже к стойке можно ругулировать по высоте, что позволяет настроить его под свой рост. Корпус смесителя с поворотным изливом изготовлен из латуни. Он не ржавеет, а потому прослужит долго.
Комплектация душевой системы:
- Пластиковый аэратор с функцией легкой очистки
- Керамический картридж 35 мм
- Переключатель с керамическими пластинами
- Верхняя поворотная душевая лейка «Тропический дождь» Ø 250 мм с функцией легкой очистки
- Аксессуары в комплекте (шланг 1,5 м, 1-функциональная лейка с функцией легкой очистки, регулируемое по высоте крепление для лейки, полочка для душевых принадлежностей)
- Присоединительная группа (эксцентрики с отражателями) для вертикального крепления
- Металлическая рукоятка
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
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Бренд
Тип товара
Душевая система
Высота душевой штанги
164 см
Страна бренда
Чехия
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа
25 см
Диаметр ручного душа
10 см
Длина душевого шланга
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
да
Функция Тропический дождь
да
Развернуть
Наличие мыльницы
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
материал - латунь
Страна производитель
Китай
Душевая система Lemark Linara LM0462C предоставит все необходимое для комфорта при приеме душа и ванны. Высота системы для душа - 1800 мм. Верхний душ при монтаже к стойке можно ругулировать по высоте, что позволяет настроить его под свой рост. Корпус смесителя с поворотным изливом изготовлен из латуни. Он не ржавеет, а потому прослужит долго.
Комплектация душевой системы:
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Комплектация душевой системы:
- Пластиковый аэратор с функцией легкой очистки
- Керамический картридж 35 мм
- Переключатель с керамическими пластинами
- Верхняя поворотная душевая лейка «Тропический дождь» Ø 250 мм с функцией легкой очистки
- Аксессуары в комплекте (шланг 1,5 м, 1-функциональная лейка с функцией легкой очистки, регулируемое по высоте крепление для лейки, полочка для душевых принадлежностей)
- Присоединительная группа (эксцентрики с отражателями) для вертикального крепления
- Металлическая рукоятка
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Достоинства:
хромированная стойка, надежная конструкция
Недостатки:
пока не нашли
Комментарий:
всё работает без проблем
Достоинства:
Выглядит дорого, доступная цена, хорошее качество, комплект лёгок в установке
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Рекомендую. Хороший вариант качественного товара по доступной цене. Во время установки сложностей не возникло. В комплекте есть и смеситель, и тропический душ, и душевая лейка.
Достоинства:
надежный бренд, полный комплект, хром
Недостатки:
-
Комментарий:
суперская стойка для душа, все можно отрегулировать, под себя, почти год работы без нареканий
Достоинства:
качество, функция тропического душа, внешний вид
Недостатки:
качество, функция тропического душа, внешний вид
Комментарий:
качество, функция тропического душа, внешний вид
Достоинства:
дизайн, красивый блеск, полочка для шампуней, регулируемый тропический душ
Недостатки:
мало режимов у душевой лейки, полочка маловата всё таки, но хорошо что есть
Комментарий:
Хорошая душевая стойка, полностью устраивает. Все есть! Очень понравился тропический душ! Длины шланга от лейки хватает, чтобы стоять в другом конце ванной.
Душевая система Lemark Linara LM0462C - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Душевая система Lemark Linara LM0462C
Достоинства:
хромированная стойка, надежная конструкция
Недостатки:
пока не нашли
Комментарий:
всё работает без проблем
Достоинства:
Выглядит дорого, доступная цена, хорошее качество, комплект лёгок в установке
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Рекомендую. Хороший вариант качественного товара по доступной цене. Во время установки сложностей не возникло. В комплекте есть и смеситель, и тропический душ, и душевая лейка.
Достоинства:
надежный бренд, полный комплект, хром
Недостатки:
-
Комментарий:
суперская стойка для душа, все можно отрегулировать, под себя, почти год работы без нареканий
Достоинства:
качество, функция тропического душа, внешний вид
Недостатки:
качество, функция тропического душа, внешний вид
Комментарий:
качество, функция тропического душа, внешний вид
Достоинства:
дизайн, красивый блеск, полочка для шампуней, регулируемый тропический душ
Недостатки:
мало режимов у душевой лейки, полочка маловата всё таки, но хорошо что есть
Комментарий:
Хорошая душевая стойка, полностью устраивает. Все есть! Очень понравился тропический душ! Длины шланга от лейки хватает, чтобы стоять в другом конце ванной.