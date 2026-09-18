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Стол для съемки Falcon Eyes STL-1324 купить с доставкой в Москве
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Стол для съемки Falcon Eyes STL-1324

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Стол для съемки Falcon Eyes STL-1324 - фото 1
Стол для съемки Falcon Eyes STL-1324 - фото 2
Стол для съемки Falcon Eyes STL-1324 - фото 3
Стол для съемки Falcon Eyes STL-1324 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотостол
  • Стол для съемки Falcon Eyes STL-1324 - фото 1
  • Стол для съемки Falcon Eyes STL-1324 - фото 2
  • Стол для съемки Falcon Eyes STL-1324 - фото 3
  • Стол для съемки Falcon Eyes STL-1324 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
71 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 314322
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Фотостол
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.5х0.7х0.7
Вес, кг.
40.5

Описание товара Стол для съемки Falcon Eyes STL-1324

Для ежедневной коммерческой рекламной и предметной съемки требуется надежный фотостол, отвечающий требованиям профессионалов. Falcon Eyes STL-1324 – состоит из прочного алюминиевого каркаса, модулей для крепления осветителей, консолей для установки системы подъема фонов и специального светопропускающего полотна. Конструкция стола позволяет закрепить осветители как сверху полотна, так и снизу. Каркас изготовлен из алюминиевых трубок диаметром 35 мм, выдерживает большие нагрузки и дает возможность использовать любой, даже самый тяжелый осветитель. На ножках стола установлены колеса со стопорами, это обеспечит мобильность конструкции и устойчивость при съемке.На каркасе размещены специальные консоли-держатели фона, на них устанавливается система подъема фонов намотанных на картонную тубу (фоны и система подъема приобретаются отдельно). Белое светопропускающее полотно толщиной 4 мм устойчиво к нежелательным изгибам, обеспечивает оптимальное бестеневое освещение и ежедневную потоковую съемку сложных предметов без дорогостоящей ретуши. Полотно бесцветное и не искажает цветовую температуру. . Никакая часть конструкции рамы не пересекает снизу и не прикасается к полотну в зоне размещения объекта, благодаря этой особенности и изгибу передней части листа становится возможной полностью бестеневая съемка.

Отзывы о товаре Стол для съемки Falcon Eyes STL-1324




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Фотостол
Страна производитель
Китай
Описание
Для ежедневной коммерческой рекламной и предметной съемки требуется надежный фотостол, отвечающий требованиям профессионалов. Falcon Eyes STL-1324 – состоит из прочного алюминиевого каркаса, модулей для крепления осветителей, консолей для установки системы подъема фонов и специального светопропускающего полотна. Конструкция стола позволяет закрепить осветители как сверху полотна, так и снизу. Каркас изготовлен из алюминиевых трубок диаметром 35 мм, выдерживает большие нагрузки и дает возможность использовать любой, даже самый тяжелый осветитель. На ножках стола установлены колеса со стопорами, это обеспечит мобильность конструкции и устойчивость при съемке.На каркасе размещены специальные консоли-держатели фона, на них устанавливается система подъема фонов намотанных на картонную тубу (фоны и система подъема приобретаются отдельно). Белое светопропускающее полотно толщиной 4 мм устойчиво к нежелательным изгибам, обеспечивает оптимальное бестеневое освещение и ежедневную потоковую съемку сложных предметов без дорогостоящей ретуши. Полотно бесцветное и не искажает цветовую температуру. . Никакая часть конструкции рамы не пересекает снизу и не прикасается к полотну в зоне размещения объекта, благодаря этой особенности и изгибу передней части листа становится возможной полностью бестеневая съемка.
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Доставка
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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