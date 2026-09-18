Унитаз подвесной AM.PM Inspire C501700WH белый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Унитаз подвесной
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%48 590 руб. 52 290 руб.
В наличии
Код товара: 306958
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Загружаем...
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Загружаем...
48 590 руб. -7%
52 290 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Унитаз подвесной
Выпуск унитаза
горизонтальный
Высота, см
35.5
Детский унитаз
нет
Конструкция
пристенный
Особенности
безободковый
Подводка воды
нижняя
Сиденье в комплекте
нет
Сливная арматура в комплекте
нет
Установка раковины
подвесная
Функция «Микролифт»
нет
Цвет
белый
Ширина, см
37
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х38х38
Вес, кг.
24.5
Описание товара Унитаз подвесной AM.PM Inspire C501700WH белый
Выверенный геометрический дизайн: ровные поверхности в сочетании с чёткими гранями — лишь нескольким производителям в мире под силу работа такого уровня сложности. FlashClean — новое поколение безободковых унитазов без использования пластика: 100% гигиеничности, 0% брызг. Дополнительно можно приобрести специально сконструированное сиденье с механизмом плавного закрывания в дизайне Wrap Over: крышка полностью закрывает сиденье и является продолжением чаши.
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Теги товара: Белый
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Унитаз подвесной
Выпуск унитаза
горизонтальный
Высота, см
35.5
Детский унитаз
нет
Конструкция
пристенный
Особенности
безободковый
Подводка воды
нижняя
Сиденье в комплекте
нет
Сливная арматура в комплекте
нет
Установка раковины
подвесная
Функция «Микролифт»
нет
Развернуть
Цвет
белый
Ширина, см
37
Страна производитель
Китай
Выверенный геометрический дизайн: ровные поверхности в сочетании с чёткими гранями — лишь нескольким производителям в мире под силу работа такого уровня сложности. FlashClean — новое поколение безободковых унитазов без использования пластика: 100% гигиеничности, 0% брызг. Дополнительно можно приобрести специально сконструированное сиденье с механизмом плавного закрывания в дизайне Wrap Over: крышка полностью закрывает сиденье и является продолжением чаши.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, Унитазы, Раковины, Биде, Цвет
Теги товара: Белый
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, Унитазы, Раковины, Биде, Цвет
Теги товара: Белый
Унитаз подвесной AM.PM Inspire C501700WH белый - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 48590 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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