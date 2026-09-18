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Унитаз подвесной AM.PM Inspire C501700WH белый купить с доставкой в Москве
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Унитаз подвесной AM.PM Inspire C501700WH белый

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Унитаз подвесной AM.PM Inspire C501700WH белый - фото 1
Унитаз подвесной AM.PM Inspire C501700WH белый - фото 2
Унитаз подвесной AM.PM Inspire C501700WH белый - фото 3
Унитаз подвесной AM.PM Inspire C501700WH белый - фото 4
Унитаз подвесной AM.PM Inspire C501700WH белый - фото 5
Унитаз подвесной AM.PM Inspire C501700WH белый - фото 6
Унитаз подвесной AM.PM Inspire C501700WH белый - фото 7
Унитаз подвесной AM.PM Inspire C501700WH белый - фото 8
Унитаз подвесной AM.PM Inspire C501700WH белый - фото 9
Унитаз подвесной AM.PM Inspire C501700WH белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Унитаз подвесной
  • Унитаз подвесной AM.PM Inspire C501700WH белый - фото 1
  • Унитаз подвесной AM.PM Inspire C501700WH белый - фото 2
  • Унитаз подвесной AM.PM Inspire C501700WH белый - фото 3
  • Унитаз подвесной AM.PM Inspire C501700WH белый - фото 4
  • Унитаз подвесной AM.PM Inspire C501700WH белый - фото 5
  • Унитаз подвесной AM.PM Inspire C501700WH белый - фото 6
  • Унитаз подвесной AM.PM Inspire C501700WH белый - фото 7
  • Унитаз подвесной AM.PM Inspire C501700WH белый - фото 8
  • Унитаз подвесной AM.PM Inspire C501700WH белый - фото 9
  • Унитаз подвесной AM.PM Inspire C501700WH белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
48 590 руб.  52 290 руб. 
Начислим 2916 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 306958
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Унитаз подвесной AM.PM Inspire C501700WH белый
48 590 руб. -7%
52 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Унитаз подвесной
Выпуск унитаза
горизонтальный
Высота, см
35.5
Детский унитаз
нет
Конструкция
пристенный
Особенности
безободковый
Подводка воды
нижняя
Сиденье в комплекте
нет
Сливная арматура в комплекте
нет
Установка раковины
подвесная
Функция «Микролифт»
нет
Цвет
белый
Ширина, см
37
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х38х38
Вес, кг.
24.5

Описание товара Унитаз подвесной AM.PM Inspire C501700WH белый

Выверенный геометрический дизайн: ровные поверхности в сочетании с чёткими гранями — лишь нескольким производителям в мире под силу работа такого уровня сложности. FlashClean — новое поколение безободковых унитазов без использования пластика: 100% гигиеничности, 0% брызг. Дополнительно можно приобрести специально сконструированное сиденье с механизмом плавного закрывания в дизайне Wrap Over: крышка полностью закрывает сиденье и является продолжением чаши.



Теги товара: Белый

Отзывы о товаре Унитаз подвесной AM.PM Inspire C501700WH белый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Унитаз подвесной
Выпуск унитаза
горизонтальный
Высота, см
35.5
Детский унитаз
нет
Конструкция
пристенный
Особенности
безободковый
Подводка воды
нижняя
Сиденье в комплекте
нет
Сливная арматура в комплекте
нет
Установка раковины
подвесная
Функция «Микролифт»
нет
Развернуть
Цвет
белый
Ширина, см
37
Страна производитель
Китай
Описание
Выверенный геометрический дизайн: ровные поверхности в сочетании с чёткими гранями — лишь нескольким производителям в мире под силу работа такого уровня сложности. FlashClean — новое поколение безободковых унитазов без использования пластика: 100% гигиеничности, 0% брызг. Дополнительно можно приобрести специально сконструированное сиденье с механизмом плавного закрывания в дизайне Wrap Over: крышка полностью закрывает сиденье и является продолжением чаши.


Теги товара: Белый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Унитаз подвесной AM.PM Inspire C501700WH белый - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 48590 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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