Блокиратор капота Defen Time V5 Сфера
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Характеристики
Тип товара
Блокиратор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 610 руб.
В наличии
Код товара: 306897
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 610 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
25х16х7
Вес, г.
679
Описание товара Блокиратор капота Defen Time V5 Сфера
Универсальный электромеханический замок капота DefenTime V5 предназначен для блокировки доступа в подкапотное пространство и багажник автомобиля.
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Курьерская доставка в Москве
Универсальный электромеханический замок капота DefenTime V5 предназначен для блокировки доступа в подкапотное пространство и багажник автомобиля.
Смотрите также: GPS-маяки, Автоинверторы, Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Автосигнализации, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Иммобилайзеры, Камеры заднего вида, Клеммы и держатели предохранителя, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Парктроники, Пусковые провода, Радиостанции, Разветвители прикуривателя
Смотрите также: GPS-маяки, Автоинверторы, Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Автосигнализации, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Иммобилайзеры, Камеры заднего вида, Клеммы и держатели предохранителя, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Парктроники, Пусковые провода, Радиостанции, Разветвители прикуривателя
Купить Блокиратор капота Defen Time V5 Сфера - по цене 5610 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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