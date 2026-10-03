Колодка ISO ACV AD12-1623
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Характеристики
Тип товара
Комплектующие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%290 руб. 540 руб.
В наличии
Код товара: 306049
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Загружаем...
290 руб. -46%
540 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Комплектующие
Дополнительно
для автомобилей MAZDA 3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х11х1
Вес, г.
500
Описание товара Колодка ISO ACV AD12-1623
ACV предлагает широкий ассортимент комплектующих для автомобильных аудио- и видеосистем, обеспечивая высокое качество и надежность каждого компонента. Независимо от того, обновляете ли вы существующую систему или устанавливаете новую, комплектующие ACV удовлетворят все ваши потребности.
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ACV предлагает широкий ассортимент комплектующих для автомобильных аудио- и видеосистем, обеспечивая высокое качество и надежность каждого компонента. Независимо от того, обновляете ли вы существующую систему или устанавливаете новую, комплектующие ACV удовлетворят все ваши потребности.
Колодка ISO ACV AD12-1623 - по цене 290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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