Автомагнитола ACV AVS-914BR
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Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Выходная мощность номинальная
200 Вт
Читаемые форматы
MP3, WMA
Наличие Bluetooth
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 305573
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Выходная мощность номинальная
200 Вт
Читаемые форматы
MP3, WMA
Радиоприемник
да
Наличие Bluetooth
да
USB
да
Размеры в упаковке, см
22х17х9
Вес, г.
700
Описание товара Автомагнитола ACV AVS-914BR
Автомобильный медиа-ресивер с FM тюнером, USB/SD/AUX. Компактная модель, позволяющая прослушивать радио и воспроизводить аудиозаписи с USB носителей информации, а также с мобильного телефона, используя AUX вход. Встроенный bluetooth для использования функции Hands-Free и прослушивания музыки,Установочный размер 1DIN. Красная подсветка.
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Теги товара: 1 din
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Бренд
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Выходная мощность номинальная
200 Вт
Читаемые форматы
MP3, WMA
Радиоприемник
да
Наличие Bluetooth
да
USB
да
Автомобильный медиа-ресивер с FM тюнером, USB/SD/AUX. Компактная модель, позволяющая прослушивать радио и воспроизводить аудиозаписи с USB носителей информации, а также с мобильного телефона, используя AUX вход. Встроенный bluetooth для использования функции Hands-Free и прослушивания музыки,Установочный размер 1DIN. Красная подсветка.
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Автомобильные усилители, Комплектующие для автомобильного аудио и видео, недорогие
Теги товара: 1 din
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Автомобильные усилители, Комплектующие для автомобильного аудио и видео, недорогие
Теги товара: 1 din
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