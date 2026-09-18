Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильные сабвуферы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
9 350 руб.
12 670
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 304682
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Сабвуфер ACV BBA-10R корпусной активный
Активный корпусной сабвуфер серии Benchmark Bass с максимальной мощностью 1200 Вт и НЧ динамиком 10 дюймов. Выдает панч с вибрациями, мимо которых не может пройти ни один меломан. В получите реально громкий повседнев, заметный всем окружающим. Результатом серьезного подхода стали не менее серьезные характеристики. Сабвуфер имеет впечатляющий запас мощности, выдает 105-1500 Вт Вт, справляется с продолжительными нагрузками. Это реальное качество низких частот, доказанное многочисленными тестами. Особенности конструкции Фазоинверторный корпус точно рассчитан под динамик 10 дюймов, тяжелый и массивный. Для НЧ динамика использована целлюлоза с пропиткой, крупный резиновый подвес обеспечивает необходимую амплитуду движений. Внутри звуковая катушка 1, 5 дюймов, магнит 35 унций, чувствительность 86 ± 2 дБ. Тандем современных комплектующих с проверенными технологиями позволяют демонстрировать SPL 107±2 дБ.
Активный корпусной сабвуфер серии Benchmark Bass с максимальной мощностью 1200 Вт и НЧ динамиком 10 дюймов. Выдает панч с вибрациями, мимо которых не может пройти ни один меломан. В получите реально громкий повседнев, заметный всем окружающим. Результатом серьезного подхода стали не менее серьезные характеристики. Сабвуфер имеет впечатляющий запас мощности, выдает 105-1500 Вт Вт, справляется с продолжительными нагрузками. Это реальное качество низких частот, доказанное многочисленными тестами. Особенности конструкции Фазоинверторный корпус точно рассчитан под динамик 10 дюймов, тяжелый и массивный. Для НЧ динамика использована целлюлоза с пропиткой, крупный резиновый подвес обеспечивает необходимую амплитуду движений. Внутри звуковая катушка 1, 5 дюймов, магнит 35 унций, чувствительность 86 ± 2 дБ. Тандем современных комплектующих с проверенными технологиями позволяют демонстрировать SPL 107±2 дБ.
Сабвуфер ACV BBA-10R корпусной активный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сабвуфер ACV BBA-10R корпусной активный