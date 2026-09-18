Top.Mail.Ru
Сабвуфер ACV BBA-10R корпусной активный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сабвуфер ACV BBA-10R корпусной активный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сабвуфер ACV BBA-10R корпусной активный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильные сабвуферы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
9 350 руб.  12 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 304682
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ACV
Тип товара
Автомобильные сабвуферы
Встроенный усилитель
Да
Высота, см
37
Импеданс
4
Корпус
есть
Магнит
35 унций
Материал диффузора
целлюлоза
Мощность
1200 Вт
Особенности
материал подвеса резина
Тип корпуса
фазоинверторный
Типоразмер
12 дюйм.
Чувствительность
86±2 дБ
Ширина, см
31.5
Размеры в упаковке, см
50х37х36
Вес, кг.
12.2

Описание товара Сабвуфер ACV BBA-10R корпусной активный

Активный корпусной сабвуфер серии Benchmark Bass с максимальной мощностью 1200 Вт и НЧ динамиком 10 дюймов. Выдает панч с вибрациями, мимо которых не может пройти ни один меломан. В получите реально громкий повседнев, заметный всем окружающим. Результатом серьезного подхода стали не менее серьезные характеристики. Сабвуфер имеет впечатляющий запас мощности, выдает 105-1500 Вт Вт, справляется с продолжительными нагрузками. Это реальное качество низких частот, доказанное многочисленными тестами. Особенности конструкции Фазоинверторный корпус точно рассчитан под динамик 10 дюймов, тяжелый и массивный. Для НЧ динамика использована целлюлоза с пропиткой, крупный резиновый подвес обеспечивает необходимую амплитуду движений. Внутри звуковая катушка 1, 5 дюймов, магнит 35 унций, чувствительность 86 ± 2 дБ. Тандем современных комплектующих с проверенными технологиями позволяют демонстрировать SPL 107±2 дБ.

Отзывы о товаре Сабвуфер ACV BBA-10R корпусной активный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ACV
Тип товара
Автомобильные сабвуферы
Встроенный усилитель
Да
Высота, см
37
Импеданс
4
Корпус
есть
Магнит
35 унций
Материал диффузора
целлюлоза
Мощность
1200 Вт
Особенности
материал подвеса резина
Тип корпуса
фазоинверторный
Типоразмер
12 дюйм.
Развернуть
Чувствительность
86±2 дБ
Ширина, см
31.5
Описание
Активный корпусной сабвуфер серии Benchmark Bass с максимальной мощностью 1200 Вт и НЧ динамиком 10 дюймов. Выдает панч с вибрациями, мимо которых не может пройти ни один меломан. В получите реально громкий повседнев, заметный всем окружающим. Результатом серьезного подхода стали не менее серьезные характеристики. Сабвуфер имеет впечатляющий запас мощности, выдает 105-1500 Вт Вт, справляется с продолжительными нагрузками. Это реальное качество низких частот, доказанное многочисленными тестами. Особенности конструкции Фазоинверторный корпус точно рассчитан под динамик 10 дюймов, тяжелый и массивный. Для НЧ динамика использована целлюлоза с пропиткой, крупный резиновый подвес обеспечивает необходимую амплитуду движений. Внутри звуковая катушка 1, 5 дюймов, магнит 35 унций, чувствительность 86 ± 2 дБ. Тандем современных комплектующих с проверенными технологиями позволяют демонстрировать SPL 107±2 дБ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сабвуфер ACV BBA-10R корпусной активный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...