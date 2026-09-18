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Игра для ПК Mafia [2K_3837] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Игра для ПК Mafia [2K_3837] (электронный ключ)

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Игра для ПК Mafia [2K_3837] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300519
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Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Mafia [2K_3837] (электронный ключ)

Описание

1930 год. После случайной встречи с представителями мафии, таксист Томми Анджело помимо своей воли оказался втянутым в мир организованной преступности. И хотя поначалу ему было нелегко ужиться в мафиозной семье Сальери, уже скоро преимущества нового положения стали слишком очевидны, чтобы их игнорировать. Чем выше он продвигается по карьерной лестнице, тем больше растут его доходы, однако каждая новая работа оказывается грязнее предыдущей. Томми может заслужить уважение всей семьи Сальери и стать настоящим вором в законе, однако этот титул заставит его всерьёз переосмыслить верность выбранного пути.

 

Изучите город Нью-Хевен:

 

Исследуйте Нью-Хевен, раскинувшийся на тридцати квадратных километрах типичный американский город 1930-х годов, в котором воссоздана архитектура и культура эпохи Великой депрессии.

 

Реалистичная история и динамичный игровой процесс:

 

Вас ждёт более 20 увлекательных заданий, вдохновлённых событиями 30-х годов прошлого века. Пройдите карьерный путь в семье Сальери от рядового члена банды до вора в законе, выполняйте заказы на убийства, участвуйте в погонях и перестрелках, занимайтесь незаконной торговлей алкоголем, ограблением банков и прочими преступными забавами.

 

Соответствующие времени автомобили и оружие:

 

Почувствуйте себя водителем мафии, садитесь за руль любого из более чем 60 автомобилей, созданных по историческим образцам. Поведение машин отражает физические характеристики авто тех лет, а повреждения рассчитываются в режиме реального времени.

 

Выполняйте преступные заказы мафии, используя более дюжины видов оружия. Бейсбольные биты, обрезы, револьверы и знаменитый автомат Томпсона — выбирайте сами, как лучше разобраться с теми, кто рискнёт встать у вас на пути.

 

Внимание! В данном перевыпуске игры Mafia изменился саундтрек, теперь он не содержит лицензированных музыкальных композиций.

 

Copyright 2002-2017 Illusion Softworks. Mafia, the Mafia logo, Illusion Softworks, and the Illusion Softworks logo are trademarks of Illusion Softworks. All rights reserved. Published by Gathering of Developers. Gathering of Developers, the Gathering of the Developers logo, Take-Two Interactive

Software, Inc. and the A Take-Two Company logo are trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All rights reserved. All other trademarks and copyrights are properties of their respective owners. Made in the USA.

Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/

Требования к системе

Операционная система Windows 10 / Windows 7 / Windows 8 / Windows Vista / Windows XP Процессор 1.4 GHz Оперативная память 2 ГБ Видеокарта 3D graphics card compatible with DirectX 9.0 DirectX 9.0 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 3 ГБ Интернет Дополнительно Для Windows 8 и выше требуется DirectPlay. Windows XP (64-bit) не поддерживается.

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Mafia [2K_3837] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Москве


    Курьерская доставка в Москве

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    1930 год. После случайной встречи с представителями мафии, таксист Томми Анджело помимо своей воли оказался втянутым в мир организованной преступности. И хотя поначалу ему было нелегко ужиться в мафиозной семье Сальери, уже скоро преимущества нового положения стали слишком очевидны, чтобы их игнорировать. Чем выше он продвигается по карьерной лестнице, тем больше растут его доходы, однако каждая новая работа оказывается грязнее предыдущей. Томми может заслужить уважение всей семьи Сальери и стать настоящим вором в законе, однако этот титул заставит его всерьёз переосмыслить верность выбранного пути.

     

    Изучите город Нью-Хевен:

     

    Исследуйте Нью-Хевен, раскинувшийся на тридцати квадратных километрах типичный американский город 1930-х годов, в котором воссоздана архитектура и культура эпохи Великой депрессии.

     

    Реалистичная история и динамичный игровой процесс:

     

    Вас ждёт более 20 увлекательных заданий, вдохновлённых событиями 30-х годов прошлого века. Пройдите карьерный путь в семье Сальери от рядового члена банды до вора в законе, выполняйте заказы на убийства, участвуйте в погонях и перестрелках, занимайтесь незаконной торговлей алкоголем, ограблением банков и прочими преступными забавами.

     

    Соответствующие времени автомобили и оружие:

     

    Почувствуйте себя водителем мафии, садитесь за руль любого из более чем 60 автомобилей, созданных по историческим образцам. Поведение машин отражает физические характеристики авто тех лет, а повреждения рассчитываются в режиме реального времени.

     

    Выполняйте преступные заказы мафии, используя более дюжины видов оружия. Бейсбольные биты, обрезы, револьверы и знаменитый автомат Томпсона — выбирайте сами, как лучше разобраться с теми, кто рискнёт встать у вас на пути.

     

    Внимание! В данном перевыпуске игры Mafia изменился саундтрек, теперь он не содержит лицензированных музыкальных композиций.

     

    Copyright 2002-2017 Illusion Softworks. Mafia, the Mafia logo, Illusion Softworks, and the Illusion Softworks logo are trademarks of Illusion Softworks. All rights reserved. Published by Gathering of Developers. Gathering of Developers, the Gathering of the Developers logo, Take-Two Interactive

    Software, Inc. and the A Take-Two Company logo are trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All rights reserved. All other trademarks and copyrights are properties of their respective owners. Made in the USA.

    Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/

    Требования к системе

    Операционная система Windows 10 / Windows 7 / Windows 8 / Windows Vista / Windows XP Процессор 1.4 GHz Оперативная память 2 ГБ Видеокарта 3D graphics card compatible with DirectX 9.0 DirectX 9.0 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 3 ГБ Интернет Дополнительно Для Windows 8 и выше требуется DirectPlay. Windows XP (64-bit) не поддерживается.

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
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    Игра для ПК Mafia [2K_3837] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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