Top.Mail.Ru
Игра для ПК Bioshock [2K_1531] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Игра для ПК Bioshock [2K_1531] (электронный ключ)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Игра для ПК Bioshock [2K_1531] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300371
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Bioshock [2K_1531] (электронный ключ)

Описание

BioShock - шутер, не похожий ни на один из тех, в которые вы играли, полный невообразимых видов оружия и тактик. В вашем распоряжении будет весь арсенал от обычных револьверов до гранатометов и распылителей химического оружия, а вдобавок вы сможете модифицировать свой ДНК чтобы создать еще более смертельное оружие: вас. Инъецируемые плазмиды дадут вам сверхчеловеческие силы: направьте электрический разряд в воду, чтобы поразить сразу несколько врагов, или заморозьте их и разбейте взмахом гаечного ключа. Не существует двух одинаковых сражений, и не существует двух игроков, проходящих игру одним и тем же способом.

  • Модифицируйте свой организм: испускайте огонь из своих пальцев и выпускайте рой шершней-убийц, вылупляющихся прямо в ваших венах.
  • Взламывайте устройства и системы, модифицируйте свое оружие и создавайте новые виды боеприпасов.
  • Превращайте в оружие все: окружающую среду, ваш организм, огонь и воду, и даже своих худших врагов.
  • Исследуйте красивейший, уникальный мир, спрятанный глубоко под океаном.

Требования к системе

Операционная система Vista / XP Процессор Intel Pentium 4 2.4GHz Оперативная память 1 Гб Видеокарта nVidia GeForce 6600 / ATI Radeon X1300, 128 МБ DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 8 Гб

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Bioshock [2K_1531] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Москве


    Курьерская доставка в Москве

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    BioShock - шутер, не похожий ни на один из тех, в которые вы играли, полный невообразимых видов оружия и тактик. В вашем распоряжении будет весь арсенал от обычных револьверов до гранатометов и распылителей химического оружия, а вдобавок вы сможете модифицировать свой ДНК чтобы создать еще более смертельное оружие: вас. Инъецируемые плазмиды дадут вам сверхчеловеческие силы: направьте электрический разряд в воду, чтобы поразить сразу несколько врагов, или заморозьте их и разбейте взмахом гаечного ключа. Не существует двух одинаковых сражений, и не существует двух игроков, проходящих игру одним и тем же способом.

    • Модифицируйте свой организм: испускайте огонь из своих пальцев и выпускайте рой шершней-убийц, вылупляющихся прямо в ваших венах.
    • Взламывайте устройства и системы, модифицируйте свое оружие и создавайте новые виды боеприпасов.
    • Превращайте в оружие все: окружающую среду, ваш организм, огонь и воду, и даже своих худших врагов.
    • Исследуйте красивейший, уникальный мир, спрятанный глубоко под океаном.

    Требования к системе

    Операционная система Vista / XP Процессор Intel Pentium 4 2.4GHz Оперативная память 1 Гб Видеокарта nVidia GeForce 6600 / ATI Radeon X1300, 128 МБ DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 8 Гб

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
    • Самовывоз
    Доставка
    Отзывы


    Игра для ПК Bioshock [2K_1531] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
    Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
    Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
    Загрузка...
    Загрузка...