Описание товара Nero 2019 Platinum [EMEA-12290000/1447] (электронный ключ)

Описание

Используя Nero Platinum 2019, Вы можете управлять Вашими повседневной "цифровой жизнью" как дома, так и на работе. Теперь и с новейшими функциями. Шесть досконально продуманных программ позволят Вам систематизировать Ваши ежедневные мультимедийные задачи.

Импорт, Создание И Обработка

Nero Video 2019: Благодаря программе для редактирования видео Вы можете раскрыть весь свой творческий потенциал, наслаждаясь при этом простотой использования и лучшим качеством видеоряда. Создавайте безукоризненные фильмы и слайд-шоу, используя функцию 1-Click Video Story. При помощи функции Life Themes PRO Вы можете автоматически создавать аутентичные настроения. Вы также можете добавить к своему видео музыку, более 1000 эффектов и автоматически кадрировать видео одним кликом мыши, что позволяет оптимально располагать в кадре любые фото и видео. Даже ролики с вертикальным расположением кадра можно легко импортировать с мобильного телефона и редактировать как вертикальное видео благодаря новейшим шаблонам вертикального видео. Вы также можете создать видео высокого качества для DVD и дисков высокого разрешения с множеством новых шаблонов для меню.

Организация, Воспроизведение И Потоковая Передача

Nero MediaHome 2019: При помощи Nero MediaHome Вы получаете доступ к файлам, сохранённым на OneDrive (Файлы по запросу) и можете напрямую скачать их. Это экономит место на компьютере, в то время как Вы можете в любой момент получить доступ к фото, видео и аудио-файлам. И, конечно, Вы можете как обычно проиграть любой файл, будь то видео с DVD, музыка с CD диска, аудио-файлы, слайд-шоу, видео, фильмы и телесериалы. Смотрие ваши фото, фильмы и сериалы по Wi-Fi на телевизоре в гостиной.

Nero DuplicateManager Photo 2019: Фотоархив на вашем ПК пришел в полный беспорядок? Расплодилось множество дубликатов фотографий и так много похожих версий одного фото – HDR и отредактированные варианты? DuplicateManager Photo благодаря совершенно новой функции поиска похожих изображений поможет быстро с этим разобраться. Он быстро и надежно находит дублированные и схожие папки с фото и отдельные фотографии, восстанавливает порядок в вашем фотоархиве, экономит место для хранения и даже приводит в порядок медиа центр Nero MediaHome.

Сохранение, Шифрование И Сжатие

Nero BackItUp 2019: Сохраняйте резервную копию дорогих вам файлов при помощи интегрированной программы Nero BackItUp и будьте спокойны за сохранность своих данных. Используйте Nero BackItUp для того, чтобы защитить файлы на вашем компьютере или ноутбуке. Всё, что надо сделать, - это нажать на одну единственную кнопку для настройки резервирования, задав при этом желаемый интервал резервирования данных (или установив непрерывное резервирование). Новейшая функция: Теперь Вы можете сохранять файлы в своих любимых облачных сервисах (Google Drive, OneDrive) и восстанавливать данные онлайн из облачного хранилища.

Риппинг И Конвертирование

Nero Recode 2019: Объедините все вместе: импортируйте все форматы вплоть до HEVC высокого разрешения (H.265) и конвертируйте их в практически любой формат, который вам нужен. Объединяйте видео c DVD, AVCHD и Blu-ray дисков и продолжайте использовать эти файлы для новых проектов. Новая функция: конвертируйте видеофайлы для использования на видеодисках (DVD видео, AVCHD, Blu Ray) и используйте полностью совместимые файлы напрямую в ваших видеопроектах. Благодаря Nero SmartEncoding, Вы можете существенно сократить время, необходимое на создание ваших дисков. При помощи конвертации в одно нажатие Вы можете также перенести аудио CD, включая обложку, напрямую в подключенное мобильное устройство.

*Только для медиа-материалов, не защищенных от копирования.

Прожиг, Копирование И Архивирование

Nero Burning ROM 2019: Единственный в своём роде. Будь то CD, DVD или Blu-ray: Копируйте и записывайте ценные данные, используя проверенную технику записи в Nero Platinum 2019. При помощи SecurDisc 4.0, включая 256-битное шифрование, защиту паролем и технологию оптимизации диска, Вы можете быть спокойны, что Ваши файлы будут сохранены навсегда. Также, вы можете записывать аудио CD с автоматической оптимизацией звука и созданием обложки.

Стриминг И Загрузка

Музыкальный рекордер: Имеющийся в Nero Platinum 2019 музыкальный рекордер станет вашим входным билетом в музыкальный мир: Слушайте хиты своих любимых групп и открывайте для себя новые музыкальные композиции благодаря доступу к более чем 100 тысячам интернет-радиостанций и тысячам концертов, музыкальных клипов и фанатскому контенту. Музыкальный рекордер записывает музыку в виде незащищенных с помощью ТСЗАП файлов MP3. В дальнейшем вы можете записать их также на свой мобильный гаджет.

Требования к системе

Минимальные системные требования для использования Nero Platinum 2019:

Windows ® 7 Домашняя расширенная, Профессиональная или Максимальная с пакетом обновления 1 (SP1) (32/64-разр.), Windows ® 8 (32/64-разр.), Windows® 8.1 с обновлением за апрель 2014 г. (32/64-разр.), Windows ® 10 (32/64-разр.)

Процессор 2 ГГц AMD или Intel®

1 ГБ ОЗУ

5 ГБ свободного места на жестком диске для стандартной установки всех компонентов (включая шаблоны, содержимое и временное дисковое пространство)

Видеокарта, совместимая с Microsoft® DirectX® 9.0

Дисковод DVD для установки и воспроизведения

Пишущий или перезаписывающий привод для прожига CD-, DVD-носителей или носителей Blu-ray

Windows Media® Player 9 или выше

Internet Explorer 11 и выше

Сторонние компоненты, такие как Microsoft .NET ® 4.5.2 или Microsoft ® DirectX ® , поставляются с продуктом или автоматически загружаются, если отсутствуют в пакете

Для некоторых служб требуется соединение с Интернетом. Расходы за соединение с Интернетом несет пользователь

Для редактирования видеоконтента в формате Ultra HD (4K) требуются 64-разрядные операционные системы: Windows® 7 с пакетом обновления 1 (SP1) Домашняя расширенная, Профессиональная или Максимальная, Windows® 8, Windows® 8.1 с обновлениями за апрель 2014 г., Windows® 10

Приложение DriveSpan: Android 4.4 и последующие версии, iOS 9.3 и последующие версии

Приложение Nero AirBurn: Android 4.0 и выше, iOS 6.0 и выше

Приложения Nero Streaming Player и WiFi+Transfer: Android 4.4 и последующие версии, iOS 9.0 и последующие версии

Для потоковой передачи с самым высоким разрешением требуется Intel Haswell (i7-4770 и лучше). Для потоковой передачи рекомендуется использовать автоматический режим. При возникновении проблем с производительностью при потоковой передаче с самым высоким разрешением используйте более низкое качество.

Примечание

в 64-битных операционных системах приложения выполняются в режиме эмуляции 32-битной среды

Чтобы программный продукт работал правильно, устройства должны быть корректно установлены и должны распознаваться операционной системой

Настоятельно рекомендуется установить последние WHQL-сертифицированные драйверы устройств

Для настройки сервера доступа к мультимедиа необходим ПК, подключенный к локальной сети

Особые минимальные требования к воспроизведению, редактированию и кодированию Ultra HD (4K)

Windows® 7 Домашняя расширенная, Профессиональная или Максимальная с пакетом обновления 1 (SP1) (64-разр.), Windows® 8 (64-разр.), Windows ® 8.1 с обновлением за апрель 2014 г. (64-разр.), Windows ® 10 (64-разр.)

Intel® Core™ i7-2600K (3,4 ГГц) и выше, AMD FX 8320 (3,5 ГГц) и выше, 4 ГБ ОЗУ

Минимальные системные требования для воспроизведения, транскодирования и редактирования видеофайлов H.265 / HEVC (англ. High Efficiency Video Coding - Высокоэффективное кодирование видеоизображений)

Intel® Core™ i7-6700 (4 ГГц) или выше, 8 ГБ RAM или выше

Рекомендовано использовать 64-разрядные операционные системы Windows®

Дополнительная загрузка и установка распространяемого пакета VC++ 2015 (x.64) для улучшения программного декодирования: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=53587

Аппаратно-ускоренное декодирование 8-битных исходных файлов HEVC с помощью графической карты от Intel HD 515 или более поздней версии и Nvidia GTX 960Ti

Аппаратно-ускоренное декодирование 10-битных исходных файлов HEVC с графическими картами Intel HD 620 или более поздними версиями и графическими картами GTX 1060 или более поздними версиями

Особые минимальные требования, предъявляемые к редактированию и созданию видео

Контроллер FireWire® (IEEE® 1394) с поддержкой OHCI для захвата DV или HDV™

ТВ-тюнер и карта видеозахвата для записи видео в аналоговом и цифровом форматах

До 50 ГБ доступного места на жестком диске для образов диска и временных файлов

Наличие совместимой видеокарты с поддержкой технологий NVIDIA® CUDA™, AMD App Acceleration или Intel® Quick Sync Video и объемом видеопамяти не менее 256 МБ

Требования к функции On-Demand OneDrive в Nero MediaHome

Для функции Files On-Demand OneDrive требуется Windows 10 Fall Creators Update (версия 16299.15 или более поздняя) и OneDrive сборки 17.3.7064.1005 или более поздней версии

Особые минимальные требования для использования LightScribe и Labelflash™

Совместимый с LightScribe пишущий привод и носители

Установленное на компьютере ПО для использования LightScribe

Совместимый с Labelflash™ пишущий привод и носители

Поддерживаемые форматы носителей для прожига данных

CD-R

CD-RW

DVD±R

DVD±RW

DVD-RAM

DVD±R DL

BD-R

BD-RE

BD-R DL

BD-RE DL

BD-R TL (BDXL)

BD-RE TL (BDXL)

BD-R QL (BDXL)

BD-RE QL (BDXL)

Поддерживаемые форматы дисков

CD с данными (ISO, UDF, ISO/UDF)

DVD с данными (ISO, UDF, ISO/UDF)

Blu-ray с данными (ISO, UDF)

Диск SecurDisc CD/DVD/Blu-ray

Nero DiscSpan (UDF)

Аудио-CD

CD смешанного режима

CD EXTRA

Образ Nero (NRG)

Образ CUE – только импорт

Образ ISO

Видеодиск VCD

Компакт-диск Super Video

DVD-Video

DVD+VR

DVD-VFR

DVD-VR – только импорт

Видео AVCHD™

Видео BDMV

BDAV – только импорт

Поддерживаемые аудиоформаты и кодеки

Поток AAC — не для нарезки

MPEG High-Definition AAC (HD-AAC)

Moving Picture Experts Group Audio Layer 3 (MP3/mp3PRO/mp3HD)

MPEG-4 Audio (MP4, M4A)

MPEG Audio (MP2, MP2A, MPA, MPA2, M2A)

Dolby® Digital (AC3)

Audio Interchange File Format (AIFF, AIF)

Compact Disc Digital Audio (CDA) – не для кодирования

Ogg Vorbis (OGG, OGM, OGA)

Файл PCM WAV, файл ADPCM WAV (WAV, WAVE)

Windows Media™ Audio (WMA)

Free Lossless Audio Codec (FLAC)

Monkey’s audio (APE)

Matroska audio (MKA)

Поддерживаемые видеоформаты и кодеки

HEVC/H.265 (MP4, MKV, TS) — только воспроизведение/импорт

Advanced Streaming Format (ASF)

Audio Video Interleave (AVI, NVAVI)

Digital Video (DV, DVSD)

QuickTime® Movie (MOV)

DVD Video Object (VOB)

MPEG Video (MPG, MPEG, MPE, M1V, M2P, M2V, MOD, MP2V)

MPEG-2 Transport Stream Files (M2TS, M2T, MTS, TS, TOD, TRP)

MPEG-4 Video (MP4, DIVX)

MPEG-4 AVC/H264

Windows Media™ Video (WMV)

Flash Video (FLV)

Matroska Video (MKV)

Microsoft Vista TV Recording (DVR-MS)

Video CD Movie (DAT)

Видеоформат диска AVC Blu-ray (BSF)

Third Generation Partnership Project Movie (3GP)

Информация о DVD (IFO)

Motion JPEG Video (MJPEG)

MicroMV Video (MMV)

Формат Windows 7 Media Center TV (WTV)

Поддерживаемые форматы изображений

Растровое изображение (BMP)

Device Independent Bitmaps (DIB)

Graphics Interchange Format (GIF)

Icon Image File (ICO)

JPEG File Interchange Format (JFIF)

Joint Photographic Expert Group (JPEG, JPG, JPE)

Picture Exchange (PCX)

Portable Network Graphics (PNG)

Portable Pixel Map (PPM)

Targa Image File (TGA)

Tagged Image File Format (TIFF, TIF)

Windows Metafile Format (WMF)

Portable Bitmap (PBM)

Поддерживаемые форматы списков воспроизведения

Единый указатель ресурсов Moving Picture Experts Group Audio Layer 3/MP3 URL (M3U)

Единый указатель ресурсов Moving Picture Experts Group Audio Layer 3/MP3 URL + UTF-8 (M3U8)

Формат файла списков воспроизведения (PLS)

Списки воспроизведения Windows Media Player (WPL)

Списки воспроизведения iTunes

Nero Recode поддерживаемые устройства и форматы

DVD-Video (PAL - 25 fps)

DVD-Video (NTSC - 29.97 fps)

Blu-Ray Disc/AVCHD (PAL - 25 fps)

Blu-Ray Disc/AVCHD (NTSC - 29.97 fps)

Поддерживаемые профили устройств планшеты

Acer Predator 8

Apple iPad

Apple iPad with Retina Display

Apple iPad Air

Apple iPad Air 2

Apple iPad Mini

Apple iPad Mini with Retina Display

Apple iPad Pro

Android Tablet

Google Pixel C

Huawei MediaPad M1

Huawei MediaPad M2

Huawei MediaPad M3

Huawei MediaPad M5

Huawei MediaPad X1

Hudl 2

Kindle Fire

Kindle Fire HD

Kindle Fire HDX

Lenovo Yoga Tablet 10 HD+

Lenovo Yoga 2

Lenovo Yoga 3

Lenovo Yoga Tab 3 Pro

LG G Pad II

Nexus 7

Nexus 9

Nexus 10

Samsung Galaxy Tab 2

Samsung Galaxy Tab 3

Samsung Galaxy Tab 4

Samsung Galaxy Tab S

Samsung Galaxy Tab S2

Samsung Galaxy Tab A

Samsung Galaxy Tab S3

Sony Xperia Z2 Tablet

Sony Xperia Z3 Tablet compact

Sony Xperai Z4 Tablet LTE

Microsoft Surface Book 2

Microsoft Surface 2

Microsoft Surface 3

Microsoft Surface Pro 4

Windows 8 Tablet

Windows 8 Pro Tablet

Asus ZenPad 3S

Asus ZenPad Z8

Поддерживаемые профили устройств Телефоны

Apple iPhone 3G(S)

Apple iPhone 4(S)

Apple iPhone 4(S)

Apple iPhone 5

Apple iPhone 6(S)

Apple iPhone 6(S) Plus

Apple iPhone 7

Apple iPhone 7 Plus

Apple iPhone SE

Android Phone

Google Pixel

Google Pixel XL

Google Pixel 2

Google Pixel 2 XL

HTC Droid

HTC Desire 816

HTC Desire 826

HTC One

HTC One M8

HTC One M9

HTC 10

HTC U12+

Huawei Ascend G6

Huawei Ascend P6

Huawei Ascend G7

Huawei Ascend P7

Huawei Ascend P8

Huawei Ascend P9

Huawei Ascend P10

Huawei Ascend P10 Plus

Huawei Honor 6X

Huawei Ascend Mate 7

Huawei Ascend Mate 8

Huawei Ascend Mate S

Huawei Ascend Mate 9

Huawei Ascend Mate 9 Pro

Huawei Mate 10/10 Pro

Huawei Mate RS

Huawei P20/P20 Pro

LG G Pro 2

LG G3

LG G4

LG G5

LG G6/G6+

LG G7

LG V20

LG V30/V30S

Moto G6

Moto X

Moto X+1

Motorola Moto Z Force Droid

Nexus 4

Nexus 5

Nexus 5X

Nexus 6

Nexus 6P

Nokia 5.1

Nokia 6

Nokia 6.1

Nokia 7 Plus

Nokia 8

Nokia 8 Sirocco

OnePlus 3T

OnePlus 5/5T

OnePlus 6

Samsung Galaxy S III

Samsung Galaxy S II

Samsung Galaxy S4

Samsung Galaxy S5

Samsung Galaxy S6

Samsung Galaxy S7

Samsung Galaxy S7 Edge

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S9/S9+

Samsung Galaxy Note (2/3)

Samsung Galaxy Note 4

Samsung Galaxy Note 5

Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy Note 9

Sony Xperia M2

Sony Xperia X

Sony Xperia Z2

Sony Xperia Z3

Sony Xperia Z4

Sony Xperia Z5

Sony Xperia XZ Premium

Sony Xperia XZ2

ZTE Grand Memo 2

ZTE Axon 7

Windows 8 Phone

Windows 10 Phone

Поддерживаемые игровые / развлекательные устройства

Playstation 3

Playstation 4

Playstation Portable

Playstation Vita

Xbox 360

Xbox One

TV

Поддерживаемые плееры iPod

Apple iPod classic

Apple iPod touch 2G/3G

Apple iPod touch 4G

Apple iPod touch 5G

Поддерживаемые форматы импорта файлов / контейнеров *

Видео

3gp, asf, avi, divx, f4a, f4b, f4p, f4v, flv, m2ts, m2t, mts, ts, mkv, mov, mp4, mpe, mpg, mpeg, vob, m4v, tod, trp, wmv, mod, mpv2, nd, nvavi, ogm, dvr-ms, dv, ogv, ogg, mmv, dat, ifo, m1v, m2p, m2t, m2v, mmv

Аудио

Mp3, wav, wave, wma, flac, aiff, aif, amr, m4a, ape, oga, mp2, ac3, mka, ogg, mp4, mpe

Поддерживаемые форматы экспорта файлов / контейнеров

Видео

3gp, avi, flv, mkv, mpeg-2m mpeg-4, wmv

Аудио

Aiff, ape, flac, hd-aac, mp3, mp3-hd, mpeg-4, ogg vorbis, wave, wma

* Обратите внимание, что в редких случаях поддержка файлов может не работать из-за использования кодека, битрейта или частоты кадров

Информация по установке

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