Icon Maker Personal [SO-23] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
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- Активация доступна только на территории РФ
Характеристики
Описание товара Icon Maker Personal [SO-23] (электронный ключ)
Описание
SoftOrbits Icon Maker 1.0 — с помощью этой программы Вы сможете создавать отличные иконки для приложений и баннеры. Даже если Вы не умеете рисовать, этот инструмент поможет вам создавать отлично оформленные иконки, значки курсоров и баннеры из любой картинки.
Предлагая все необходимое для разработки, редактирования и конвертирования небольших изображений, SoftOrbits Icon Maker является обязательным инструментом для любого разработчика приложений.
В состав программы входят все наиболее важные инструменты графических редакторов. Вы сможете обрезать, вращать, рисовать на уровне пикселей, создавая свои шедевры. В программе имеется широкий диапазон спецэффектов. Если Вы хотите сделать иконку из изображения с высоким разрешением программа автоматически создаст иконки любого размера и формата.
Программа может создавать иконки в пакетном режиме, что позволяет применять заранее определенные эффекты и производить системные значки для Вашей целевой платформы из партии различных изображений. Также можно импортировать иконки из различных библиотек значков в том числе ICL, DLL и EXE-файлов, сделать иконки из JPEG, TIFF, GIF, BMP и PNG файлов и импортировать многие другие графические форматы. Скачать программу можно по прямой ссылке (с облака) внизу страницы.
Основные возможности программы SoftOrbits Icon Maker:
- Профессиональное редактирование иконок.
- Автоматическая генерация иконок.
- Создание и редактирование анимированных иконок и курсоров.
- Создание и редактирование анимированных картинок GIF и баннеров.
- Импорт библиотек иконок из ICL, DLL и EXE.
- Потрясающие спецэффекты.
- Конвертирование изображений в иконки.
- Автоматическое создание иконок в пакетном режиме.
Требования к системеТребуется поддержка операционной системы Windows от XP и выше.
Информация по установкеСсылка на дистрибутив Icon Maker. Для установки программы необходимо запустить установочный файл, далее в программе использовать пункт меню Помощь / Регистрация в программе и ввести регистрационный ключ.
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Описание
SoftOrbits Icon Maker 1.0 — с помощью этой программы Вы сможете создавать отличные иконки для приложений и баннеры. Даже если Вы не умеете рисовать, этот инструмент поможет вам создавать отлично оформленные иконки, значки курсоров и баннеры из любой картинки.
Предлагая все необходимое для разработки, редактирования и конвертирования небольших изображений, SoftOrbits Icon Maker является обязательным инструментом для любого разработчика приложений.
В состав программы входят все наиболее важные инструменты графических редакторов. Вы сможете обрезать, вращать, рисовать на уровне пикселей, создавая свои шедевры. В программе имеется широкий диапазон спецэффектов. Если Вы хотите сделать иконку из изображения с высоким разрешением программа автоматически создаст иконки любого размера и формата.
Программа может создавать иконки в пакетном режиме, что позволяет применять заранее определенные эффекты и производить системные значки для Вашей целевой платформы из партии различных изображений. Также можно импортировать иконки из различных библиотек значков в том числе ICL, DLL и EXE-файлов, сделать иконки из JPEG, TIFF, GIF, BMP и PNG файлов и импортировать многие другие графические форматы. Скачать программу можно по прямой ссылке (с облака) внизу страницы.
Основные возможности программы SoftOrbits Icon Maker:
- Профессиональное редактирование иконок.
- Автоматическая генерация иконок.
- Создание и редактирование анимированных иконок и курсоров.
- Создание и редактирование анимированных картинок GIF и баннеров.
- Импорт библиотек иконок из ICL, DLL и EXE.
- Потрясающие спецэффекты.
- Конвертирование изображений в иконки.
- Автоматическое создание иконок в пакетном режиме.
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