Flash Drive Recovery Personal [SO-6] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Активация доступна только на территории РФ
Характеристики
Описание товара Flash Drive Recovery Personal [SO-6] (электронный ключ)
Описание
SoftOrbits Flash Drive Recovery - это утилита, позволяющая осуществить восстановление удаленных фотографий, документов и других типов данных. Она поможет Вам вернуть стертые файлы с любого типа Flash карт (Mini SD и Compact Flash карты фотоаппаратов, USB накопители, PC cards, восстановление флешки). Программа поможет в восстановлении фотографий, документов, mp3, видео и прочих файлов, даже с отформатированных карт.
Вы можете посмотреть результаты восстановления в бесплатной версии программы. После покупки у вас появится возможность сохранить восстановленные данные. То есть вы платите лишь в случае успешного восстановления, никакого риска. Вам не надо быть специалистом в восстановлении данных, весь процесс восстановления фото происходит автоматически.
SoftOrbits Flash Drive Recovery позволяет:
- Просмотр и восстановление фотографий с карты памяти фотоаппарата в форматах JPEG, RAW, а также возможность просмотра TIFF, BMP, PNG, GIF, TGA, документов Microsoft Office.
- Просмотр и восстановление изображений в формате RAW (CRW, CR2, NEF, PEF, RAF, RAW и прочие форматы).
- Восстанавление различных типов носителей данных: дискеты, цифровые фотокамеры, Zip диски, карты Smart Media, Sony Memory Stick, Compact Flash карты, MicroDrive карты, Secure Digital карты, xD Picture карты, Flash карты, USB диски, восстановление флешек и многие другие.
- Восстановление фото работает под Microsoft Windows 2000, XP, 2003 Server, Vista, Windows 7/8.
Требования к системеТребуется поддержка операционной системы Windows от XP и выше.
Информация по установкеСсылка на дистрибутив Flash Drive Recovery. Для установки программы необходимо запустить установочный файл, далее в программе использовать пункт меню Помощь / Регистрация в программе и ввести регистрационный ключ.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Описание
SoftOrbits Flash Drive Recovery - это утилита, позволяющая осуществить восстановление удаленных фотографий, документов и других типов данных. Она поможет Вам вернуть стертые файлы с любого типа Flash карт (Mini SD и Compact Flash карты фотоаппаратов, USB накопители, PC cards, восстановление флешки). Программа поможет в восстановлении фотографий, документов, mp3, видео и прочих файлов, даже с отформатированных карт.
Вы можете посмотреть результаты восстановления в бесплатной версии программы. После покупки у вас появится возможность сохранить восстановленные данные. То есть вы платите лишь в случае успешного восстановления, никакого риска. Вам не надо быть специалистом в восстановлении данных, весь процесс восстановления фото происходит автоматически.
SoftOrbits Flash Drive Recovery позволяет:
- Просмотр и восстановление фотографий с карты памяти фотоаппарата в форматах JPEG, RAW, а также возможность просмотра TIFF, BMP, PNG, GIF, TGA, документов Microsoft Office.
- Просмотр и восстановление изображений в формате RAW (CRW, CR2, NEF, PEF, RAF, RAW и прочие форматы).
- Восстанавление различных типов носителей данных: дискеты, цифровые фотокамеры, Zip диски, карты Smart Media, Sony Memory Stick, Compact Flash карты, MicroDrive карты, Secure Digital карты, xD Picture карты, Flash карты, USB диски, восстановление флешек и многие другие.
- Восстановление фото работает под Microsoft Windows 2000, XP, 2003 Server, Vista, Windows 7/8.
Отзывы о товаре Flash Drive Recovery Personal [SO-6] (электронный ключ)