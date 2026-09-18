Описание товара Самое полезное для Андроид [SO-31] (электронный ключ)

Описание

В набор входят 4 наиболее полезных приложения для вашего устройства:

Пароль на приложения для Android

Экономия батареи для Android

Очистка оперативной памяти для Android

Диспетчер задач для Android

Пароль на приложения для Android

Приложение обеспечит простую и надежную защиту приватной информации. Можно ограничивать доступ только к некоторым файлам и приложениям или закрыть сразу все данные: изменение системных настроек, личные видео и фото, контакты вашего устройства, письма электронной почты и SMS, приватные страницы в соц. сетях.

При помощи графического ключа или пароля Вы закрываете всю информацию, которую необходимо заблокировать. А насколько доступны будут приложения и файлы, вы выбираете сами.

Перед обычной блокировкой вы выигрываете за счет удобства в использовании. С помощью программы блокируются все данные, приложения, фото и многое другое, нужно лишь ввести специальные пароли для доступа (блокировки/разблокировки устройства) и можно не бояться за свой телефон.

Приложение, кроме ввода паролей и графического ключа может:

Создать «черный список» входящих и исходящих звонков.

Автоматически блокировать/разблокировать в определенное время.

Всегда запрашивать пароль при запуске приложений.

При введении кода генерировать случайное расположение клавиш.

Данное приложение закрыть и/или удалить можно только с помощью дополнительного запроса и введения пароля, диспетчерами задач это сделать невозможно.

Экономия батареи для Android

С данным приложением жизнь устройств увеличивается за счет долгой работы аккумулятора. Настройте несколько режимов экономии и выбирайте необходимый именно сейчас. Если разряжается батарея – Вы просто включаете приложение и экономите энергию.

Программа имеет три режима сбережения энергии, в зависимости от внешних условий. Это делает удобным контроль над продолжительностью работы батареи. Если зарядка почти на нуле – «экстренный» режим экономии приложения поддержит работу вашего устройства еще несколько необходимых часов.

«Спящий» режим обеспечит оптимальные настройки устройства в ночное время суток. Это снижение уровня вибрации, минимизация подсветки и звука, выключение активных функций.

Пользовательский» режим гарантирует максимально возможный уровень экономии энергии при заданных личных настройках, которые выбираете вы.

Приложение порадует полезными дополнительными опциями, помимо главной функции энергосбережения:

отображение статистики о состоянии батареи;

видимый процесс зарядки;

показывает тип аккумулятора.

Очистка оперативной памяти для Android

Даже если приложение запущено не полностью, программа ускорит ваш телефон простым нажатием кнопки. Это становится простым и доступным после добавления виджета программы в панель быстрого доступа. Теперь в один клик оптимизируйте систему, перераспределив ресурсы.

В таком режиме работы выявляются все тормозящие процессы, они либо перезапускаются, либо закрываются. Все ранее неиспользованные ресурсы активируются и начинают работать в полную силу. Вместе с программой-ускорителем можно просто, безопасно и быстро оптимизировать систему.

Приложение автоматически начинает свою работу при включении телефона, тестирует ресурсы системы и фоновые процессы. В случае форс-мажора с процессами происходит «заморозка», а не закрывание. При нерациональном расходе ресурсов памяти программа перераспределяет их наилучшим образом. Приложение имеет свой собственный диспетчер задач, с помощью которого производится контроль и ручное управление всеми запущенными процессами.

Диспетчер задач для Android

Полноценный контроль любого устройства осуществляется умным диспетчером задач. Вы можете осуществлять управление всеми установленными приложениями Вашего телефона или планшета. Вместе с программой контроль и обслуживание активных процессов становится простым и надежным.

В одно касание кнопки программа заморозит и/или закроет любое указанное вами приложение с целью экономии системных ресурсов. Вы мониторите и контролируете даже скрытые и системные процессы на вашем устройстве. Диспетчер задач тестирует, переключает, перезагружает или закрывает все активные задачи.

Если телефону не хватает памяти – это тоже решается с помощью данной программы. Команда SD запускает возможность сохранения и перемещения приложений на карту памяти SD. Ваш телефон быстро ускорится с помощью активации кнопки «System SpeedUp». Теперь Менеджер задач в автоматическом режиме просканирует все запущенные процессы, остановит или перезапустит проблемные, освобождая память и системные ресурсы устройства.

Требования к системе

Требуется поддержка операционной системы Android 2.x и выше.

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив Диспетчер задач для Android: скачать

Ссылка на дистрибутив Очистка оперативной памяти для Android: скачать

Ссылка на дистрибутив Экономия батареи для Android: скачать

Ссылка на дистрибутив Пароль на приложения для Android: скачать