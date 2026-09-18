Описание товара Антивор для смартфонов [UNI_ANTI] (электронный ключ)

Описание

UniSafe - это уникальный технологичный сервис анти-вор, который защищает Ваш телефон от кражи. Это приложение использует разрешение администратора устройства.

Управляйте устройством

С помощью Android приложения вы можете заблокировать телефон, защитить все ваши личные данные, определить местоположение гаджета, сфотографировать похитителей и многое другое: - Геопоиск телефона на карте - Удаление данных с устройства - Блокировка телефона секретным ключом - Запись видео - Запись аудио - Фотофиксация - Подача уведомления (текст, звук) - и многое другое

ЮниCейф «Антивор» оберегает гаджет 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году.

Как это работает

Пользователь сам в личном кабинете на сайте UniSafe.SU или с помощью call-центра может:

Блокировать гаджет;

Отправить сообщение на экран гаджета или произнести сообщение (дикторским голосом), на максимальной громкости устройства;

Определить местоположение устройства;

Сделать фото держателей гаджета;

Записать видео держателей гаджета;

Сделать звукозапись;

Удалить все данные из памяти гаджета;

В случае замены SIM карты, получить данные о новой SIM.

Включить сирену;

Скрыть приложение UniSafe из списка установленных на устройство.

Как ищеться устройство

Служба безопасности UniSafe проводит розыск гаджета с помощью приложения:

Определяет местоположение гаджета;

Делает фото, записывает видео держателей гаджета;

В случае смены SIM карты получает новый номер телефона;

Блокирует гаджет;

Розыскные мероприятия могут длится до 30 дней.

Служба безопасности UniSafe возвращает гаджет:

Сообщает держателю гаджета о том, что обладает данными о его местоположении номере телефона (а значит и паспортными данными) и т.д.

Предлагает вознаграждение за возврат устройства;

Организовывает безопасный процесс возврата и выплачивает вознаграждение нашедшему;

В 9 случаях из 10 потеря возвращается на следующий день!

Денежная компенсация

В случаях кражи или разбойного нападения выплачивается денежная компенсация Клиенту, в размере понесенного ущерба.

Компенсация выплачивается в течение 15 рабочих дней после предоставления документов: - Заявление о получении компенсации (1 страница). - Документы Министерства внутренних дел РФ, подтверждающие факт утраты (достаточно справки о возбуждении дела или принятия в работу заявления от пострадавшего).

!!! Достаточно выслать сканы документов по электронной почте или любым другим способом.

!!! На сегодняшний день срок рассмотрения убытка не превышает 2 дней – выслал по email документы на следующий день получил денежную выплату.

Уникальные преимущества продукта для клиента

Клиент может управлять устройством сам или через call-центр – пользователю не обязательно разбираться в технике;

Служба безопасности UniSafe проводит розыскные мероприятия - клиенту не нужно проводить розыск самостоятельно;

В случае если похищенный гаджет не удается вернуть, клиенту выплачивается денежная компенсация;

Возможность дистанционно и незаметно делать фото видео аудио сьемку с устройства, в самых разных жизненных ситуациях (родительский контроль и т.д.)…

Комплектация

Приложение представлено в двух комплектациях:

1. Защита от кражи б.у. техники Предельная сумма компенсации пользователю 10 000,00 р.

2. Защита от кражи б.у. техники ПЛЮС Предельная сумма компенсации пользователю 20 000,00 р.

* В случае если Пользователь захочет расторгнуть Договор, он должен оформить заявку в торговой точке об отказе от пользования услугой не позднее 14 дней со дня ее приобретения. **Услуга действует со дня следующего за днем оплаты и действует в течение 12 месяцев.

Требования к системе

Требуемая версия Android

4.0.3 или более поздняя

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив: скачать

Инструкция по установке:

1. Скачайте приложение по ссылке. 2. Установите приложение на вашем устройстве. 3. Активируйте приложение. По завершению процесса установки вы попадаете в окно подтверждения прав. После подтверждения всех прав, Вы попадете на экран авторизации. Нажмите кнопку «Авторизоваться» или «Зарегистрироваться», если у Вас не было аккаунта UniSafe 4. Активируйте ключ. После того, как устройство авторизовано, Вам будет предложено ввести лицензионный ключ. После введения нажмите кнопку «Активировать».

Для проверки работы приложения вам необходимо войти в личный кабинет на сайте, используя данные указанные при регистрации. Если приложение работает корректно, то устройство появится в личном кабинете.