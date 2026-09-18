Метеостанция La Crosse WS6827
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Характеристики
Описание товара Метеостанция La Crosse WS6827
Домашняя метеостанция LaCrosse WS6827 - многофункциональное и очень информативное устройство для мониторинга метеоданных, отслеживания уровня комфорта в помещении, прогнозирования погоды. Большой основной блок с цветным дисплеем и внешний датчик температуры и влажности. Датчик беспроводной, связь с основным блоком через радиосигнал на расстоянии до 90 метров. Дисплей с подсветкой, возможностью выбора цвета цифровых данных. Отдельно вынесена панель управления с функциями и режимами. На дисплее отображаются температура и влажность внутри помещения и за его пределами. А также температура точки росы, индекс жары, время, дата, день недели Данные обновляются каждые 50 секунд. Возможна установка максимальных показателей температуры и влажности в помещении, при превышении которых метеостанция подает звуковой сигнал. Часы оснащены будильником с функцией повтора. Отдельно вынесено информативное графическое изображение типа погоды: солнечно, пасмурно, облачно, переменная облачность, дождь, снег и т.п. Составляется прогноз погоды на ближайшие 24 часа, данные о нем также отображаются на мониторе. Фиксирует минимальные и максимальные показатели температуры, автоматическое сохранение данных за заданный период. Измерение температуры в Цельсиях и Фаренгейтах. Диапазон измерения температуры в помещении от 0 до +50 градусов Цельсия. Диапазон измерения температуры снаружи от -40 до +60 градусов Цельсия. Основной монитор можно установить на горизонтальной поверхности или закрепить на стене (крепления в комплекте). Работает от сети или 3-х батареек ААА. Есть USB-вход, через который можно заряжать смартфон.
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