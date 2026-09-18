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Термопот Econ ECO-301TP White-Steel купить с доставкой в Москве
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Термопот Econ ECO-301TP White-Steel

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Термопот Econ ECO-301TP White-Steel
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопоты
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 292727
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Характеристики

Бренд
Econ
Тип товара
Термопоты
Размеры в упаковке, см
36х27х27
Вес, кг.
3

Описание товара Термопот Econ ECO-301TP White-Steel

Практичный и экономичный термопот подарит вам комфорт и удобство. Большой объем 3л. Блокировка крышки. Поворотное основание. Функция повторного кипячения. Функция поддержания температуры. Индикатор уровня воды. Материал корпуса металл. Материал внутренней камеры нержавеющая сталь. Потребляемая мощность 600Вт.

Отзывы о товаре Термопот Econ ECO-301TP White-Steel




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Характеристики
Бренд
Econ
Тип товара
Термопоты
Описание
Практичный и экономичный термопот подарит вам комфорт и удобство. Большой объем 3л. Блокировка крышки. Поворотное основание. Функция повторного кипячения. Функция поддержания температуры. Индикатор уровня воды. Материал корпуса металл. Материал внутренней камеры нержавеющая сталь. Потребляемая мощность 600Вт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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