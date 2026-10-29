Автомобильное зарядное устройство Defender UCA-05 (83567)
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Характеристики
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 640 руб.
В наличии
Код товара: 291103
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 640 руб.
- Гарантия производителя: 6 месяцев
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- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
16х10х4
Вес, г.
100
Описание товара Автомобильное зарядное устройство Defender UCA-05 (83567)
Встроенная микросхема системы распределения токов определяет тип заряжаемого устройства и сама назначает наиболее безопасный и эффективный ток для зарядки устройства.
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Встроенная микросхема системы распределения токов определяет тип заряжаемого устройства и сама назначает наиболее безопасный и эффективный ток для зарядки устройства.
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Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
Автомобильное зарядное устройство Defender UCA-05 (83567) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1640 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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