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Автомобильное зарядное устройство Defender UCA-05 (83567) купить с доставкой в Москве
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Автомобильное зарядное устройство Defender UCA-05 (83567)

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Автомобильное зарядное устройство Defender UCA-05 (83567) - фото 1
Автомобильное зарядное устройство Defender UCA-05 (83567) - фото 2
Автомобильное зарядное устройство Defender UCA-05 (83567) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
  • Автомобильное зарядное устройство Defender UCA-05 (83567) - фото 1
  • Автомобильное зарядное устройство Defender UCA-05 (83567) - фото 2
  • Автомобильное зарядное устройство Defender UCA-05 (83567) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 640 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 291103
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Автомобильное зарядное устройство Defender UCA-05 (83567)
1 640 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Размеры в упаковке, см
16х10х4
Вес, г.
100

Описание товара Автомобильное зарядное устройство Defender UCA-05 (83567)

Встроенная микросхема системы распределения токов определяет тип заряжаемого устройства и сама назначает наиболее безопасный и эффективный ток для зарядки устройства.

Отзывы о товаре Автомобильное зарядное устройство Defender UCA-05 (83567)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Описание
Встроенная микросхема системы распределения токов определяет тип заряжаемого устройства и сама назначает наиболее безопасный и эффективный ток для зарядки устройства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Автомобильное зарядное устройство Defender UCA-05 (83567) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1640 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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