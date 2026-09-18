Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радар-детектор
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 285890
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Радар-детектор SilverStone F1 MONZA GS
Вы устали оплачивать штрафы после каждой поездки? Тогда вам точно нужен радар-детектор SILVERSTONE F1 Monza GS. Он имеет большой набор диапазонов работы, который включает в себя X, K, Ka и Ku. Сигнатурный модуль позволяет погасить все возникающие помехи, оставляя только сигналы от полицейских постов. Угол обнаружения камер достигает 360 градусов. Имеется и очень удобный дисплей LED, у которого вы с легкостью можете изменить яркость. Незаменимым помощником может стать радар-детектор SILVERSTONE F1 Monza GS, так как он не только голосовым сообщением предупреждает о наличии камеры, но и следит за скоростью движения. Если вам это не нравится, то вы можете отключить звук или сделать его поменьше. Устройство поддерживает международный стандарт, так как имеется режим РОР. Устанавливается оно на лобовое стекло и совершенно не мешает при передвижениях.
Вы устали оплачивать штрафы после каждой поездки? Тогда вам точно нужен радар-детектор SILVERSTONE F1 Monza GS. Он имеет большой набор диапазонов работы, который включает в себя X, K, Ka и Ku. Сигнатурный модуль позволяет погасить все возникающие помехи, оставляя только сигналы от полицейских постов. Угол обнаружения камер достигает 360 градусов. Имеется и очень удобный дисплей LED, у которого вы с легкостью можете изменить яркость. Незаменимым помощником может стать радар-детектор SILVERSTONE F1 Monza GS, так как он не только голосовым сообщением предупреждает о наличии камеры, но и следит за скоростью движения. Если вам это не нравится, то вы можете отключить звук или сделать его поменьше. Устройство поддерживает международный стандарт, так как имеется режим РОР. Устанавливается оно на лобовое стекло и совершенно не мешает при передвижениях.
Радар-детектор SilverStone F1 MONZA GS - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Радар-детектор SilverStone F1 MONZA GS