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Радар-детектор SilverStone F1 MONZA GS купить с доставкой в Москве
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Радар-детектор SilverStone F1 MONZA GS

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Радар-детектор SilverStone F1 MONZA GS - фото 1
Радар-детектор SilverStone F1 MONZA GS - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радар-детектор
  • Радар-детектор SilverStone F1 MONZA GS - фото 1
  • Радар-детектор SilverStone F1 MONZA GS - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 285890
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Характеристики

Бренд
Silverstone
Тип товара
Радар-детектор
Высота, см
2.84
Диапазоны
K, Ka, X, Ku
Наличие DSP
да
Наличие GPS
да
Обнаруживает тип радаров
Robot, Автодория, Стрелка, Кордон
Режим работы
город, трасса, авто
Тип установки
на присоске
Ширина, см
6.75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х7
Вес, г.
118

Описание товара Радар-детектор SilverStone F1 MONZA GS

Вы устали оплачивать штрафы после каждой поездки? Тогда вам точно нужен радар-детектор SILVERSTONE F1 Monza GS. Он имеет большой набор диапазонов работы, который включает в себя X, K, Ka и Ku. Сигнатурный модуль позволяет погасить все возникающие помехи, оставляя только сигналы от полицейских постов. Угол обнаружения камер достигает 360 градусов. Имеется и очень удобный дисплей LED, у которого вы с легкостью можете изменить яркость. Незаменимым помощником может стать радар-детектор SILVERSTONE F1 Monza GS, так как он не только голосовым сообщением предупреждает о наличии камеры, но и следит за скоростью движения. Если вам это не нравится, то вы можете отключить звук или сделать его поменьше. Устройство поддерживает международный стандарт, так как имеется режим РОР. Устанавливается оно на лобовое стекло и совершенно не мешает при передвижениях.

Отзывы о товаре Радар-детектор SilverStone F1 MONZA GS




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Silverstone
Тип товара
Радар-детектор
Высота, см
2.84
Диапазоны
K, Ka, X, Ku
Наличие DSP
да
Наличие GPS
да
Обнаруживает тип радаров
Robot, Автодория, Стрелка, Кордон
Режим работы
город, трасса, авто
Тип установки
на присоске
Ширина, см
6.75
Страна производитель
Китай
Описание
Вы устали оплачивать штрафы после каждой поездки? Тогда вам точно нужен радар-детектор SILVERSTONE F1 Monza GS. Он имеет большой набор диапазонов работы, который включает в себя X, K, Ka и Ku. Сигнатурный модуль позволяет погасить все возникающие помехи, оставляя только сигналы от полицейских постов. Угол обнаружения камер достигает 360 градусов. Имеется и очень удобный дисплей LED, у которого вы с легкостью можете изменить яркость. Незаменимым помощником может стать радар-детектор SILVERSTONE F1 Monza GS, так как он не только голосовым сообщением предупреждает о наличии камеры, но и следит за скоростью движения. Если вам это не нравится, то вы можете отключить звук или сделать его поменьше. Устройство поддерживает международный стандарт, так как имеется режим РОР. Устанавливается оно на лобовое стекло и совершенно не мешает при передвижениях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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