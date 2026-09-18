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Тестер напряжения Dexx 45270 купить с доставкой в Москве
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Тестер напряжения Dexx 45270

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Тестер напряжения Dexx 45270 - фото 1
Тестер напряжения Dexx 45270 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тестер
  • Тестер напряжения Dexx 45270 - фото 1
  • Тестер напряжения Dexx 45270 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 280729
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Характеристики

Бренд
DEXX
Тип товара
Тестер
Размеры в упаковке, см
17х14х10
Вес, г.
543

Описание товара Тестер напряжения Dexx 45270

Напряжение 12-220В, Размер 130мм Применяется для определения наличия напряжения в проводниках

Отзывы о товаре Тестер напряжения Dexx 45270




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
DEXX
Тип товара
Тестер
Описание
Напряжение 12-220В, Размер 130мм Применяется для определения наличия напряжения в проводниках
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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