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Характеристики
Тип товара
Лупы
Назначение
для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
127
Увеличение, крат
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 279561
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Описание товара Лупа ручная Levenhuk Zeno Handy ZH45
Лупа Levenhuk Zeno Handy ZH45 снабжена подсветкой из 6 светодиодов, поэтому ее можно использовать даже при слабой освещенности. 2-кратного увеличения хватает для детального изучения любых небольших объектов, а линза диаметром 127 мм позволяет работать с протяженными областями. Лупа станет отличным помощником в чтении текстов, изучении изображений, рассматривании деталей мелких объектов. Стеклянная линза передает четкую и ясную картинку без искажений. Она защищена пластиковой оправой и дополнена удобной пластиковой ручкой. Корпус лупы максимально облегчен, поэтому она удобно лежит в руке. Для питания подсветки требуются батарейки (приобретаются отдельно).
Лупа Levenhuk Zeno Handy ZH45 снабжена подсветкой из 6 светодиодов, поэтому ее можно использовать даже при слабой освещенности. 2-кратного увеличения хватает для детального изучения любых небольших объектов, а линза диаметром 127 мм позволяет работать с протяженными областями. Лупа станет отличным помощником в чтении текстов, изучении изображений, рассматривании деталей мелких объектов. Стеклянная линза передает четкую и ясную картинку без искажений. Она защищена пластиковой оправой и дополнена удобной пластиковой ручкой. Корпус лупы максимально облегчен, поэтому она удобно лежит в руке. Для питания подсветки требуются батарейки (приобретаются отдельно).
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