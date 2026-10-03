Стабилизатор Зубр АС 1000 59375-1
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Характеристики
Тип товара
Стабилизатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 570 руб.
В наличии
Код товара: 279251
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 570 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стабилизатор
Активная мощность
1000
Мин. входное напряжение, В
140-260
Высота, см
28.5
Максимальное входное напряжение, В
260
Минимальное входное напряжение, В
140
Отображение информации
цифровой
Полная мощность
1000
Установка
напольный
Ширина, см
13
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х18х13
Вес, кг.
4.61
Описание товара Стабилизатор Зубр АС 1000 59375-1
Автоматический стабилизатор с цифровой индикацией АСН-1000-1-Ц ПРОФ. Зубр 59375-1 предназначен для обеспечения стабильным напряжением подключенных к нему устройств. Широко используется в бытовых и промышленных сферах для защиты техники от аварийных скачков электроэнергии. Данная модель оборудована светодиодной индикацией и цифровыми дисплеями для удобного контроля состояния устройства. Релейные стабилизаторы быстро реагируют и превосходно справляются с частыми перепадами напряжения.
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Бренд
Тип товара
Стабилизатор
Активная мощность
1000
Мин. входное напряжение, В
140-260
Высота, см
28.5
Максимальное входное напряжение, В
260
Минимальное входное напряжение, В
140
Отображение информации
цифровой
Полная мощность
1000
Установка
напольный
Ширина, см
13
Страна производитель
Китай
Автоматический стабилизатор с цифровой индикацией АСН-1000-1-Ц ПРОФ. Зубр 59375-1 предназначен для обеспечения стабильным напряжением подключенных к нему устройств. Широко используется в бытовых и промышленных сферах для защиты техники от аварийных скачков электроэнергии. Данная модель оборудована светодиодной индикацией и цифровыми дисплеями для удобного контроля состояния устройства. Релейные стабилизаторы быстро реагируют и превосходно справляются с частыми перепадами напряжения.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Стабилизатор Зубр АС 1000 59375-1 - данный товар вы можете купить по цене 3570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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