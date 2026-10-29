Аппарат сварочный Сварог Real ARC 250 Z244
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Характеристики
Тип товара
Сварочный аппарат
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 510 руб.
В наличии
Код товара: 278388
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
22 510 руб.
- Гарантия производителя: 5 лет
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
15
Описание товара Аппарат сварочный Сварог Real ARC 250 Z244
Сварочный аппарат серии REAL ARC 250 (Z244) предназначен для ручной дуговой сварки покрытым электродом (MMA) на прямой и обратной полярности и аргоннодуговой сварки неплавящимся электродом (TIG). Устойчивая работа при напряжении сети от 160 В Уверенная сварка электродом до 5 мм Классическая система управления Стабильность горения дуги Прочный корпус.
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Сварочный аппарат серии REAL ARC 250 (Z244) предназначен для ручной дуговой сварки покрытым электродом (MMA) на прямой и обратной полярности и аргоннодуговой сварки неплавящимся электродом (TIG). Устойчивая работа при напряжении сети от 160 В Уверенная сварка электродом до 5 мм Классическая система управления Стабильность горения дуги Прочный корпус.
Смотрите также: Генераторы и оснастка к ним, Заклепочники и заклепки, Измерительное оборудование, Компрессоры, Ручной инструмент, Сварочные аппараты и оснастка для сварки, Степлеры и оснастка к ним, Стремянки и лестницы, Строительное оборудование, Тепловые пушки, Электроинструмент, инверторы, ручные дуговые mma
Смотрите также: Генераторы и оснастка к ним, Заклепочники и заклепки, Измерительное оборудование, Компрессоры, Ручной инструмент, Сварочные аппараты и оснастка для сварки, Степлеры и оснастка к ним, Стремянки и лестницы, Строительное оборудование, Тепловые пушки, Электроинструмент, инверторы, ручные дуговые mma
Аппарат сварочный Сварог Real ARC 250 Z244 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 22510 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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