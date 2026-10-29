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Аппарат сварочный Сварог Real ARC 250 Z244 купить с доставкой в Москве
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Аппарат сварочный Сварог Real ARC 250 Z244

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Аппарат сварочный Сварог Real ARC 250 Z244 - фото 1
Аппарат сварочный Сварог Real ARC 250 Z244 - фото 2
Аппарат сварочный Сварог Real ARC 250 Z244 - фото 3
Аппарат сварочный Сварог Real ARC 250 Z244 - фото 4
Аппарат сварочный Сварог Real ARC 250 Z244 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сварочный аппарат
  • Аппарат сварочный Сварог Real ARC 250 Z244 - фото 1
  • Аппарат сварочный Сварог Real ARC 250 Z244 - фото 2
  • Аппарат сварочный Сварог Real ARC 250 Z244 - фото 3
  • Аппарат сварочный Сварог Real ARC 250 Z244 - фото 4
  • Аппарат сварочный Сварог Real ARC 250 Z244 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 510 руб. 
Начислим 361 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 278388
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Аппарат сварочный Сварог Real ARC 250 Z244
22 510 руб.
  • Гарантия производителя: 5 лет
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Сварог
Тип товара
Сварочный аппарат
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
15

Описание товара Аппарат сварочный Сварог Real ARC 250 Z244

Сварочный аппарат серии REAL ARC 250 (Z244) предназначен для ручной дуговой сварки покрытым электродом (MMA) на прямой и обратной полярности и аргоннодуговой сварки неплавящимся электродом (TIG). Устойчивая работа при напряжении сети от 160 В Уверенная сварка электродом до 5 мм Классическая система управления Стабильность горения дуги Прочный корпус.

Отзывы о товаре Аппарат сварочный Сварог Real ARC 250 Z244




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Характеристики
Бренд
Сварог
Тип товара
Сварочный аппарат
Описание
Сварочный аппарат серии REAL ARC 250 (Z244) предназначен для ручной дуговой сварки покрытым электродом (MMA) на прямой и обратной полярности и аргоннодуговой сварки неплавящимся электродом (TIG). Устойчивая работа при напряжении сети от 160 В Уверенная сварка электродом до 5 мм Классическая система управления Стабильность горения дуги Прочный корпус.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аппарат сварочный Сварог Real ARC 250 Z244 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 22510 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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