Швейная машина Janome EL545S белый
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Характеристики
Тип товара
Швейная машина
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 100 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 276640
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
43х34х23
Вес, кг.
7.2
Описание товара Швейная машина Janome EL545S белый
Классическая модель механической швейной машины Janome EL 545S работает с различными видами современных тканей. Идеально подходит для начинающих и любителей шитья. Полный аналог модели Janome VS 54S.
Смотрите также: с вертикальным челноком, электромеханические, для трикотажа, с оверлочной строчкой
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Классическая модель механической швейной машины Janome EL 545S работает с различными видами современных тканей. Идеально подходит для начинающих и любителей шитья. Полный аналог модели Janome VS 54S.
Смотрите также: с вертикальным челноком, электромеханические, для трикотажа, с оверлочной строчкой
Смотрите также: с вертикальным челноком, электромеханические, для трикотажа, с оверлочной строчкой
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