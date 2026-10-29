Гигрометр UNI-T UT333
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Характеристики
Тип товара
Гигрометр
Измерения
воздух
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 810 руб.
В наличии
Код товара: 273242
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 810 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Гигрометр
Дополнительно
портативный
Функции
измерение температуры
Измерения
воздух
Элементы питания
АААx3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х13х10
Вес, г.
138
Описание товара Гигрометр UNI-T UT333
Измеритель влажности и температуры UNI-T UT333 00-00006949 имеет компактный дизайн и помещается на ладони. Позволяет измерять температуру и влажность, а также имеет функцию МАКС/МИН. Возможна фиксация данных на экране.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Гигрометр
Дополнительно
портативный
Функции
измерение температуры
Измерения
воздух
Элементы питания
АААx3
Страна производитель
Китай
Измеритель влажности и температуры UNI-T UT333 00-00006949 имеет компактный дизайн и помещается на ладони. Позволяет измерять температуру и влажность, а также имеет функцию МАКС/МИН. Возможна фиксация данных на экране.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные и ленты мерные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные и ленты мерные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Гигрометр UNI-T UT333 - стоимость товара 1810 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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