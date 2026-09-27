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Скарификатор Champion ESC1532 купить с доставкой в Москве
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Скарификатор Champion ESC1532

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Скарификатор Champion ESC1532 - фото 1
Скарификатор Champion ESC1532 - фото 2
Скарификатор Champion ESC1532 - фото 3
Скарификатор Champion ESC1532 - фото 4
Скарификатор Champion ESC1532 - фото 5
Скарификатор Champion ESC1532 - фото 6
Скарификатор Champion ESC1532 - фото 7
Скарификатор Champion ESC1532 - фото 8
Скарификатор Champion ESC1532 - фото 9
Скарификатор Champion ESC1532 - фото 10
Скарификатор Champion ESC1532 - фото 11
Скарификатор Champion ESC1532 - фото 12
Скарификатор Champion ESC1532 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэратор
  • Скарификатор Champion ESC1532 - фото 1
  • Скарификатор Champion ESC1532 - фото 2
  • Скарификатор Champion ESC1532 - фото 3
  • Скарификатор Champion ESC1532 - фото 4
  • Скарификатор Champion ESC1532 - фото 5
  • Скарификатор Champion ESC1532 - фото 6
  • Скарификатор Champion ESC1532 - фото 7
  • Скарификатор Champion ESC1532 - фото 8
  • Скарификатор Champion ESC1532 - фото 9
  • Скарификатор Champion ESC1532 - фото 10
  • Скарификатор Champion ESC1532 - фото 11
  • Скарификатор Champion ESC1532 - фото 12
  • Скарификатор Champion ESC1532 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
8 550 руб.  12 125 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 272865
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Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Аэратор
Высота, см
12
Объем травосборника, л
33
Питание электрического двигателя
электрический
Рабочая ширина рыхлителя
32
Тип привода
Электрический
Травосборник в комплекте
да
Ширина, см
32
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х42х32
Вес, кг.
9.3

Описание товара Скарификатор Champion ESC1532

Аэратор для газона CHAMPION — это современное и эффективное решение для ухода за вашим газоном. Благодаря электрическому приводу и продуманной конструкции, этот аэратор обеспечивает высокую производительность и долговечность. С шириной рабочей части 32 см и высотой 12 см, он идеально подходит для обработки средних и больших участков. Мощный электрический двигатель снижает уровень шума и делает процесс аэрации более комфортным для пользователя. Вес в 9,3 кг обеспечивает удобство в использовании и транспортировке, что делает аэратор доступным для любых категорий пользователей — от новичков до профессиональных садоводов. В комплекте поставляется удобный травосборник объемом 33 литра, который помогает эффективно собирать срезанную траву, облегчая дальнейшую уборку территории. Рабочая ширина рыхлителя также составляет 32 см, что обеспечивает оптимальное проникновение воздуха и влаги к корням растений, стимулируя их рост и улучшая общее состояние газона. Электрический аэратор CHAMPION — это надежный партнер в уходе за газоном, который сочетает в себе инновационные технологии и проверенное качество от известного бренда.

Отзывы о товаре Скарификатор Champion ESC1532




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Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Аэратор
Высота, см
12
Объем травосборника, л
33
Питание электрического двигателя
электрический
Рабочая ширина рыхлителя
32
Тип привода
Электрический
Травосборник в комплекте
да
Ширина, см
32
Страна производитель
Китай
Описание
Аэратор для газона CHAMPION — это современное и эффективное решение для ухода за вашим газоном. Благодаря электрическому приводу и продуманной конструкции, этот аэратор обеспечивает высокую производительность и долговечность. С шириной рабочей части 32 см и высотой 12 см, он идеально подходит для обработки средних и больших участков. Мощный электрический двигатель снижает уровень шума и делает процесс аэрации более комфортным для пользователя. Вес в 9,3 кг обеспечивает удобство в использовании и транспортировке, что делает аэратор доступным для любых категорий пользователей — от новичков до профессиональных садоводов. В комплекте поставляется удобный травосборник объемом 33 литра, который помогает эффективно собирать срезанную траву, облегчая дальнейшую уборку территории. Рабочая ширина рыхлителя также составляет 32 см, что обеспечивает оптимальное проникновение воздуха и влаги к корням растений, стимулируя их рост и улучшая общее состояние газона. Электрический аэратор CHAMPION — это надежный партнер в уходе за газоном, который сочетает в себе инновационные технологии и проверенное качество от известного бренда.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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