Бинокль Levenhuk LabZZ B6

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Характеристики
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
10x
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 271152
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Levenhuk LabZZ B6 – облегченная модель бинокля, разработанная специально для детской руки. Такой прибор станет отличным помощником в изучении красот окружающего мира. Благодаря компактности легкого пластикового корпуса его можно без труда взять с собой на дачу, в лагерь или путешествие. Детям разных возрастов понравится гулять с биноклем по знакомым маршрутам, открывая для себя новые детали пейзажей и архитектуры. Прибор прекрасно подойдет для наблюдения за жизнью животных и птиц. Оптика бинокля Levenhuk LabZZ B6 лучше всего проявляет себя днем, в условиях достаточной освещенности. Она собрана по Porro-схеме, стеклянные оптические элементы покрыты многослойным просветлением. Благодаря этому картинка получается особенно яркой, контрастной и естественной. Одно из преимуществ модели – достаточно широкое поле зрения. Ребенок сможет рассматривать на 10-кратном приближении разные объекты, в том числе движущиеся. Мягкие резиновые наглазники делают наблюдения максимально комфортными. Межзрачковое расстояние регулируется в широком диапазоне: юный наблюдатель сможет поделиться биноклем с друзьями и родителями.
Levenhuk LabZZ B6 – облегченная модель бинокля, разработанная специально для детской руки. Такой прибор станет отличным помощником в изучении красот окружающего мира. Благодаря компактности легкого пластикового корпуса его можно без труда взять с собой на дачу, в лагерь или путешествие. Детям разных возрастов понравится гулять с биноклем по знакомым маршрутам, открывая для себя новые детали пейзажей и архитектуры. Прибор прекрасно подойдет для наблюдения за жизнью животных и птиц. Оптика бинокля Levenhuk LabZZ B6 лучше всего проявляет себя днем, в условиях достаточной освещенности. Она собрана по Porro-схеме, стеклянные оптические элементы покрыты многослойным просветлением. Благодаря этому картинка получается особенно яркой, контрастной и естественной. Одно из преимуществ модели – достаточно широкое поле зрения. Ребенок сможет рассматривать на 10-кратном приближении разные объекты, в том числе движущиеся. Мягкие резиновые наглазники делают наблюдения максимально комфортными. Межзрачковое расстояние регулируется в широком диапазоне: юный наблюдатель сможет поделиться биноклем с друзьями и родителями.
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