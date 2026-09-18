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Бинокль Levenhuk LabZZ B6 купить с доставкой в Москве
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Бинокль Levenhuk LabZZ B6

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Бинокль Levenhuk LabZZ B6 - фото 2
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Бинокль Levenhuk LabZZ B6 - фото 5
Бинокль Levenhuk LabZZ B6 - фото 6
Бинокль Levenhuk LabZZ B6 - фото 7
Бинокль Levenhuk LabZZ B6 - фото 8
Бинокль Levenhuk LabZZ B6 - фото 9
Бинокль Levenhuk LabZZ B6 - фото 10
Бинокль Levenhuk LabZZ B6 - фото 11
Бинокль Levenhuk LabZZ B6 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
10x
  • Бинокль Levenhuk LabZZ B6 - фото 1
  • Бинокль Levenhuk LabZZ B6 - фото 2
  • Бинокль Levenhuk LabZZ B6 - фото 3
  • Бинокль Levenhuk LabZZ B6 - фото 4
  • Бинокль Levenhuk LabZZ B6 - фото 5
  • Бинокль Levenhuk LabZZ B6 - фото 6
  • Бинокль Levenhuk LabZZ B6 - фото 7
  • Бинокль Levenhuk LabZZ B6 - фото 8
  • Бинокль Levenhuk LabZZ B6 - фото 9
  • Бинокль Levenhuk LabZZ B6 - фото 10
  • Бинокль Levenhuk LabZZ B6 - фото 11
  • Бинокль Levenhuk LabZZ B6 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 271152
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
10x
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х12х7
Вес, г.
320

Описание товара Бинокль Levenhuk LabZZ B6

Levenhuk LabZZ B6 – облегченная модель бинокля, разработанная специально для детской руки. Такой прибор станет отличным помощником в изучении красот окружающего мира. Благодаря компактности легкого пластикового корпуса его можно без труда взять с собой на дачу, в лагерь или путешествие. Детям разных возрастов понравится гулять с биноклем по знакомым маршрутам, открывая для себя новые детали пейзажей и архитектуры. Прибор прекрасно подойдет для наблюдения за жизнью животных и птиц. Оптика бинокля Levenhuk LabZZ B6 лучше всего проявляет себя днем, в условиях достаточной освещенности. Она собрана по Porro-схеме, стеклянные оптические элементы покрыты многослойным просветлением. Благодаря этому картинка получается особенно яркой, контрастной и естественной. Одно из преимуществ модели – достаточно широкое поле зрения. Ребенок сможет рассматривать на 10-кратном приближении разные объекты, в том числе движущиеся. Мягкие резиновые наглазники делают наблюдения максимально комфортными. Межзрачковое расстояние регулируется в широком диапазоне: юный наблюдатель сможет поделиться биноклем с друзьями и родителями.

Отзывы о товаре Бинокль Levenhuk LabZZ B6




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
10x
Страна производитель
Китай
Описание
Levenhuk LabZZ B6 – облегченная модель бинокля, разработанная специально для детской руки. Такой прибор станет отличным помощником в изучении красот окружающего мира. Благодаря компактности легкого пластикового корпуса его можно без труда взять с собой на дачу, в лагерь или путешествие. Детям разных возрастов понравится гулять с биноклем по знакомым маршрутам, открывая для себя новые детали пейзажей и архитектуры. Прибор прекрасно подойдет для наблюдения за жизнью животных и птиц. Оптика бинокля Levenhuk LabZZ B6 лучше всего проявляет себя днем, в условиях достаточной освещенности. Она собрана по Porro-схеме, стеклянные оптические элементы покрыты многослойным просветлением. Благодаря этому картинка получается особенно яркой, контрастной и естественной. Одно из преимуществ модели – достаточно широкое поле зрения. Ребенок сможет рассматривать на 10-кратном приближении разные объекты, в том числе движущиеся. Мягкие резиновые наглазники делают наблюдения максимально комфортными. Межзрачковое расстояние регулируется в широком диапазоне: юный наблюдатель сможет поделиться биноклем с друзьями и родителями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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