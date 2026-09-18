Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 700 Mobi
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Характеристики
Описание товара Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 700 Mobi
Портативный микроскоп Levenhuk DTX 700 Mobi с цифровой камерой 5 Мпикс создан специально для изучения непрозрачных объектов вне стен лаборатории или мастерской. Он прекрасно подходит для работы с монетами, минералами, шлифами металлов, электронными микросхемами и часовыми механизмами. Микроскоп может применяться для контроля выполнения ремонтных работ мелкой техники и оценки дефектов изделий. Дома он станет отличным помощником в научном хобби. Благодаря компактным размерам Levenhuk DTX 700 Mobi – прекрасный выбор для разъездной работы. 5-мегапксельная камера создает четкое и детализированное изображение в высоком разрешении и выводит его на встроенный ЖК-экран. Экран поворотный, что позволяет выбирать наиболее удобное для работы положение. Картинка выводится в цвете. Кроме того, микроскоп может фотографировать и вести видеозапись. Для сохранения материалов требуется карта памяти (приобретается отдельно). Еще одна возможность – вывод изображения на внешний экран (монитор, телевизор) и подключение к компьютеру. Все необходимые кабели и программное обеспечение уже включены в комплект поставки. Обратите внимание: если установить на компьютер прилагаемую программу для обработки изображений, откроется доступ к функции определения угловых и линейных размеров образцов. Также появится возможность добавлять на фотоснимки надписи и рисунки. Подсветка микроскопа – 8 светодиодов регулируемой яркости. Дополнительно можно использовать встроенный поляризационный фильтр, который минимизирует паразитные отражения при исследовании блестящих объектов. Увеличение микроскопа составляет от 10 до 300 крат, цифровым зумом его можно усилить до 1200 крат. Для питания микроскопа используется аккумулятор (в комплекте, обеспечивает до 2,5 часов непрерывной работы на одном заряде) или сеть переменного тока.
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