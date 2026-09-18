Монокуляр Levenhuk Atom 10–30х30
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монокуляры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 270977
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Монокуляры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х6х6
Вес, г.
220
Описание товара Монокуляр Levenhuk Atom 10–30х30
Levenhuk Atom 10–30х30 – это удобный монокуляр с панкратическим объективом. Его увеличение плавно меняется в диапазоне от 10 до 30 крат, что позволяет подобрать оптимальную степень приближения для изучения каждой цели. Прибор мало весит и легко помещается в карман рюкзака или куртки. Вы сможете взять его с собой на экскурсию по городу, в автомобильное путешествие или лесной поход. Оптика монокуляра лучше всего проявляет себя при прицельном изучении удаленных объектов в условиях дневного освещения.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Levenhuk Atom 10–30х30 – это удобный монокуляр с панкратическим объективом. Его увеличение плавно меняется в диапазоне от 10 до 30 крат, что позволяет подобрать оптимальную степень приближения для изучения каждой цели. Прибор мало весит и легко помещается в карман рюкзака или куртки. Вы сможете взять его с собой на экскурсию по городу, в автомобильное путешествие или лесной поход. Оптика монокуляра лучше всего проявляет себя при прицельном изучении удаленных объектов в условиях дневного освещения.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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