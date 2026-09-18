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Монокуляр Levenhuk Atom 8x42 купить с доставкой в Москве
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Монокуляр Levenhuk Atom 8x42

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Монокуляр Levenhuk Atom 8x42 - фото 1
Монокуляр Levenhuk Atom 8x42 - фото 2
Монокуляр Levenhuk Atom 8x42 - фото 3
Монокуляр Levenhuk Atom 8x42 - фото 4
Монокуляр Levenhuk Atom 8x42 - фото 5
Монокуляр Levenhuk Atom 8x42 - фото 6
Монокуляр Levenhuk Atom 8x42 - фото 7
Монокуляр Levenhuk Atom 8x42 - фото 8
Монокуляр Levenhuk Atom 8x42 - фото 9
Монокуляр Levenhuk Atom 8x42 - фото 10
Монокуляр Levenhuk Atom 8x42 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монокуляры
  • Монокуляр Levenhuk Atom 8x42 - фото 1
  • Монокуляр Levenhuk Atom 8x42 - фото 2
  • Монокуляр Levenhuk Atom 8x42 - фото 3
  • Монокуляр Levenhuk Atom 8x42 - фото 4
  • Монокуляр Levenhuk Atom 8x42 - фото 5
  • Монокуляр Levenhuk Atom 8x42 - фото 6
  • Монокуляр Levenhuk Atom 8x42 - фото 7
  • Монокуляр Levenhuk Atom 8x42 - фото 8
  • Монокуляр Levenhuk Atom 8x42 - фото 9
  • Монокуляр Levenhuk Atom 8x42 - фото 10
  • Монокуляр Levenhuk Atom 8x42 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 270975
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Монокуляры
Диаметр объектива
42
Корпус
металл
Увеличение
Футляр/чехол в комплекте
да
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х8х8
Вес, г.
360

Описание товара Монокуляр Levenhuk Atom 8x42

Levenhuk Atom 8x42 – это монокуляр, который прекрасно подойдет для наблюдений на природе или посещения спортивного стадиона. Надежный корпус прибора изготовлен из металла, однако отличается небольшим весом. Поэтому монокуляр не обременит во время туристического похода или продолжительной прогулки. Оптику высокого качества по достоинству оценят орнитологи, натуралисты и любители наблюдений за животными. От биноклей с аналогичными параметрами монокуляр выгодно отличается компактным размером.

Отзывы о товаре Монокуляр Levenhuk Atom 8x42




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Монокуляры
Диаметр объектива
42
Корпус
металл
Увеличение
Футляр/чехол в комплекте
да
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Levenhuk Atom 8x42 – это монокуляр, который прекрасно подойдет для наблюдений на природе или посещения спортивного стадиона. Надежный корпус прибора изготовлен из металла, однако отличается небольшим весом. Поэтому монокуляр не обременит во время туристического похода или продолжительной прогулки. Оптику высокого качества по достоинству оценят орнитологи, натуралисты и любители наблюдений за животными. От биноклей с аналогичными параметрами монокуляр выгодно отличается компактным размером.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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