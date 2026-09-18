Мультиметр Bort BMM-1000N

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Характеристики
Тип товара
Мультитестер
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 100 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 270891
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Мультитестер BORT BMM-1000N 91271143 предназначен для измерения напряжения постоянного тока, силы постоянного тока, напряжения переменного тока, силы переменного тока, сопротивления, для проверки диодов, а также непрерывности электрических цепей (прозвонки). Подходит для использования практически во всех известных бытовых и промышленных электросетях. Компактные размеры позволяют оперировать им даже в условиях стесненного пространства. Для удобства работника дисплей может подниматься, имеется специальный откидной упор сзади детектора. В комплекте поставки предусмотрен профессиональный защитный чехол из полимерного материала.
Мультитестер BORT BMM-1000N 91271143 предназначен для измерения напряжения постоянного тока, силы постоянного тока, напряжения переменного тока, силы переменного тока, сопротивления, для проверки диодов, а также непрерывности электрических цепей (прозвонки). Подходит для использования практически во всех известных бытовых и промышленных электросетях. Компактные размеры позволяют оперировать им даже в условиях стесненного пространства. Для удобства работника дисплей может подниматься, имеется специальный откидной упор сзади детектора. В комплекте поставки предусмотрен профессиональный защитный чехол из полимерного материала.
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