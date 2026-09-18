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Мультиметр Bort BMM-1000N купить с доставкой в Москве
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Мультиметр Bort BMM-1000N

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Мультиметр Bort BMM-1000N - фото 3
Мультиметр Bort BMM-1000N - фото 4
Мультиметр Bort BMM-1000N - фото 5
Мультиметр Bort BMM-1000N - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитестер
  • Мультиметр Bort BMM-1000N - фото 1
  • Мультиметр Bort BMM-1000N - фото 2
  • Мультиметр Bort BMM-1000N - фото 3
  • Мультиметр Bort BMM-1000N - фото 4
  • Мультиметр Bort BMM-1000N - фото 5
  • Мультиметр Bort BMM-1000N - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 270891
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Характеристики

Бренд
BORT
Тип товара
Мультитестер
Сопротивление, МОм
0-20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х14х5
Вес, г.
360

Описание товара Мультиметр Bort BMM-1000N

Мультитестер BORT BMM-1000N 91271143 предназначен для измерения напряжения постоянного тока, силы постоянного тока, напряжения переменного тока, силы переменного тока, сопротивления, для проверки диодов, а также непрерывности электрических цепей (прозвонки). Подходит для использования практически во всех известных бытовых и промышленных электросетях. Компактные размеры позволяют оперировать им даже в условиях стесненного пространства. Для удобства работника дисплей может подниматься, имеется специальный откидной упор сзади детектора. В комплекте поставки предусмотрен профессиональный защитный чехол из полимерного материала.

Отзывы о товаре Мультиметр Bort BMM-1000N




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BORT
Тип товара
Мультитестер
Сопротивление, МОм
0-20
Страна производитель
Китай
Описание
Мультитестер BORT BMM-1000N 91271143 предназначен для измерения напряжения постоянного тока, силы постоянного тока, напряжения переменного тока, силы переменного тока, сопротивления, для проверки диодов, а также непрерывности электрических цепей (прозвонки). Подходит для использования практически во всех известных бытовых и промышленных электросетях. Компактные размеры позволяют оперировать им даже в условиях стесненного пространства. Для удобства работника дисплей может подниматься, имеется специальный откидной упор сзади детектора. В комплекте поставки предусмотрен профессиональный защитный чехол из полимерного материала.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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